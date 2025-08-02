İsrail Genelkurmay Başkanı istifanın eşiğinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail'de Gazze'deki savaşın gidişatı ve muhtemel esir takası anlaşması konusundaki ihtilaflar, siyasi ve askeri kademeler arasında derin çatlağa yol açtı.

Başbakan Benyamin Netanyahu ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasındaki gerilimin yükseldiği ve Zamir'in, anlaşma sürecinde ilerleme kaydedilmemesi hâlinde istifa edebileceği öne sürüldü.

Yedioth Ahronoth gazetesinin siyasi analisti Nahum Barnea, Zamir'in günler içinde istifa edebileceğini ima ederken, Kanal 12 televizyonu ise Genelkurmay Başkanının fiilen istifa tehdidinde bulunduğunu ve siyasi ile güvenlik kurumları arasındaki görüş ayrılığının son günlerde "zirveye ulaştığını" bildirdi.

Savaş kabinesinde sert tartışma

Son Savaş Kabinesi toplantısında Maliye Bakanı Bezalel Smotriç ile Genelkurmay Başkanı arasında sözlü tartışma yaşandığı öğrenildi.

İsrail'in Kan televizyonu, Netanyahu'nun kabine içindeki sert tartışmalar sürerken Gazze'deki askeri harekâtların kaderiyle ilgili kararı gelecek haftaya ertelediğini aktardı.

Başta Smotriç olmak üzere aşırılıkçı bakanların, "içeride esirler olmasına rağmen Gazze şehrinin işgal edilmesi ve geniş çaplı harekât başlatılması" yönünde baskı yaptığı belirtiliyor.

Genelkurmay Başkanı ise bu seçeneğe karşı çıkarak, içinden çıkılması zor bir "stratejik tuzağa" düşüleceği uyarısında bulunuyor.

Tartışmalara aşina kaynaklar, "ordunun, İsrail'in 2 milyon Filistinliyi karmaşık koşullar altında kontrol etmek zorunda kalacağı, ufku olmayan açık çatışmaya sürüklenmesinden korktuğunu ve bu durumun tüm harekâtı hesapsız riske dönüştüreceğini" ifade etti.

İsrail, Gazze'deki gücünü azaltıyor

Bu esnada Yedioth Ahronoth gazetesinin askeri muhabiri Yossi Yehoşua, İsrail ordusunun 98. Tümen'i ve bazı nizami tugayları başka cephelere çekerek Gazze Şeridi'ndeki varlığını fiilen azaltmaya başladığını açıkladı.

Yehoşua, yedek askerlerin ise yenilenme ve yeniden organize olmaları için evlerine gönderildiğini kaydetti.

Yehoşua, "Şu anda bölgede sadece sekiz tugay konuşlanmış durumda ve bu, savaşın başlangıcından bu yana en düşük sayı," diye belirtti.

Yehoşua, ordunun halihazırda üç seçeneği değerlendirdiğini ifade etti: Yıpratma savaşına devam etmek, henüz harekât yapılmamış bölgelerde ek kara harekâtı düzenlemek veya esirlerin serbest bırakılması karşılığında savaşı sona erdirecek siyasi çözüme gitmek.

Müzakereler için kritik günler

Bu çerçevede Genelkurmay Başkanı Zamir, ordunun kendisine rahat harekât alanı sağlayan "güvenlik bölgesi" oluşturduğunu ilan ederek, anlaşmaya varılmadığı sürece çatışmaların "aralıksız" süreceğini vurguladı.

Ordunun, Filistin direnişiyle teması azaltmaya ve pusularına düşmekten kaçınmaya çalıştığını belirten Zamir, önümüzdeki günlerin müzakere dosyasının seyrini belirlemede kritik olacağını kaydetti. Zamir, ordunun "operasyonlarını değişen gerçekliğe göre uyarladığını" da sözlerine ekledi.