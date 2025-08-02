HTŞ yetkilisi: Katar’ın desteğiyle Türkiye’den gaz akışı başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Türkiye ile Suriye’yi birbirine bağlayan bölgesel doğalgaz boru hattı bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.

Suriye'deki Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün sözde 'enerji bakanı' Muhammed el-Beşir, boru hattı üzerinden günlük 6 milyon metreküp doğalgaz taşınmasının öngörüldüğünü belirtti.

HTŞ yetkilisi, “İlk etapta Katar Devleti’nin desteğiyle Azerbaycan’dan Türkiye üzerinden günde 3,4 milyon metreküp doğalgaz sağlanacak” dedi.

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise, Türkiye’den Suriye’ye şu anda sekiz farklı noktadan elektrik ihracatı yapıldığını vurgulayarak, “İlk aşamada ihracat kapasitesi yüzde 25 artırılacak, ardından mevcut seviyenin iki katından fazlasına çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

Yetkililer, Suriye’ye yılda 2 milyar metreküpe kadar doğalgaz ihraç edilebileceğini, bunun da yaklaşık 5 milyon ailenin elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini bildirdi.

Bu gelişmeye paralel olarak, Katar Kalkınma Fonu dün Suriye’deki elektrik sektörünü desteklemeye yönelik 800 megavata kadar kapasiteli bir projenin ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Katar’ın HTŞ yönetimindeki Suriye'de istikrarın artırılmasına verdiği sürekli destek teyit edildi.