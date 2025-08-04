  1. Ana Sayfa
Gazze’den İslam’a: İsrail’in Zulmünü Gören Amerikalı Aktivist Müslüman Oldu

4 Ağustos 2025 - 23:19
Filistin direnişinden etkilenen Amerikalı bir aktivist, İslam dinini kabul etti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikalı blog yazarı Kayla Goodwin, Filistinlilerin topraklarını savunurken uğradığı zulme tanık olduktan sonra Müslüman oldu. Parstoday’in haberine göre, Kayla Goodwin yaptığı açıklamada, ABD’yi Gazze’deki soykırımı desteklediği için kınadı ve Filistin halkını savundu. O, Gazze halkıyla kurduğu bu dayanışmanın kendisini manevi bir yola yönlendirdiğini söyledi.

Kayla Goodwin ayrıca, iki Müslüman aktivist aracılığıyla İslam'la tanıştığını ve Filistin meselesinden derinden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdiğini ifade etti.

