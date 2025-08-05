Direniş, İnanan Milletlerin Gurur Kaynağıdır

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: hayır işlerinden sorumlu organizasyon başkanı Hüccetül İslam Seyyid Mehdi Hamuşi, Kuran-ı Kerim’in 48. Ulusal yarışması sorumlularına yönelik düzenlenen törende, Kur’an’ın İslam toplumunun yolunu belirlemedeki merkezi rolüne dikkat çekti. Son yıllarda hem olgunlaşma hem de direniş kavramlarının ön plana çıktığını belirten Hamuşi, “Kur’an’da birçok kez geçen direniş kelimesinin özü ‘اهدنا الصراط المستقیم’ yani ‘Bizi doğru yola ilet’ duasında saklıdır,” dedi.

Hamuşi, eğer yol Kur’an tarafından belirlenmemiş olsaydı, sömürgecilere boyun eğmenin mümkün olabileceğini ancak bugün direnişin milletlerin gurur kaynağı olduğunu ifade etti. “Sayın liderimizin mantıklı ve kararlı direnişi dünya genelinde takdir toplamaktadır,” diye ekledi.

İsrail işgal rejiminin Gazze’de işlediği suçlara da değinen Hamuşi, “Düşmanın Gazze’de üç milyona yakın kişiyi yerinden ettiğini görüyoruz. Ülkemize yönelik saldırılarımıza da sert cevap verdik ve eğer tekrar saldırırlarsa, cevabımız daha güçlü olacaktır,” diye konuştu.

Allah’ın adaleti ve vaadinin önemine işaret eden Hamuşi, “Allah dünyayı kirli ellerin elinde bırakmaz. Hak cephesini güçlendirir ve batılı yok eder. Allah vaadinde sadıktır ve kalplerde inanç kök salarsa korkuya yer kalmaz. Mümin bir inanç, Allah’ın bizi yalnız bırakmayacağına güçlü bir iman demektir,” dedi.

Son olarak, Hayır İşleri ve Vakıflar Organizasyonu’nun görevine dikkat çekerek, “Temel amacımız Kur’an levhasını yüceltmek ve doğru yaşam biçimini yayarak Kur’an’a uygun bir toplum yaratmaktır. İslam ülkeleri Kur’an yolunda ilerlerse, düşmanı geri çekilmeye zorlayabilir,” ifadelerini kullandı