İsrail Ordusunun Siber Beynine Darbe

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Analiz sitesi El-Hanadeq’in aktardığına göre, İsrail ordusunun teknolojik gücü olarak bilinen Lotem Birimi, “Bilgi Teknolojileri, İletişim ve Siber Savunma Müdürlüğü”ne bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Birim, İsrail ordusunun farklı kolları arasında güvenli ve verimli bilgi akışını sağlamakta kritik bir rol üstleniyor.

Lotem, askeri iletişim ağlarının korunması ve dijital altyapının işlerliğinin sağlanması görevini yürütüyor. 12 günlük savaşta hedef alınan bu birim, stratejik planlama ve saha operasyonlarına doğrudan destek vererek, dijital çağda İsrail ordusunun hazırlıklarının omurgasını oluşturuyor.

Uzmanlar, söz konusu saldırının, İsrail ordusunun operasyonel kapasitesinde ciddi aksamalara yol açabileceğini ve düşmanın savaş planlarını zayıflatabileceğini belirtiyor