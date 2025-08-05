“El Ele Refah’a” Kampanyası: Mısır Halkına Gazze Ablukasını Kırma Çağrısı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası “El Ele Refah’a” kampanyası, Filistin halkına destek vermek ve Mısır halkını Refah Sınır Kapısı ablukasını kaldırmaya çağırmak için başlatıldı. İnsan hakları savunucuları Miryam Charabati ve Charlotte Kates, 22 aydır süren Gazze soykırımına dikkat çekerek Mısırlılara “Refah’ın duvarlarını yıkın” çağrısı yaptı.

Bildiri, Mısır hükümetinin bölgedeki tekfircilerden korktuğu gerekçesiyle harekete geçmemesini sert bir dille eleştirirken, Kahire’nin gerçek bağımsızlığını sorguladı. Aktivistler, “Ayağa kalkarsanız yanınızdayız, susarsanız o inanç ölür” dedi. Onlara göre Filistin meselesi sadece toprak değil, bir milletin, kimliğin ve insanlığın varlığıdır.

Charabati ve Kates, Mısır halkının değişim yaratma gücüne inandıklarını belirterek, “Artık sözden eyleme geçme zamanı” mesajı verdi. Kampanya, Gazze’de yaşanan insani kriz karşısında küresel dayanışmayı artırmayı hedefliyor.