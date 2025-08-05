Netanyahu’nun Gazze’yi tamamen işgal etmeyi planladığı iddiası

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etmeye hazırlandığı öne sürüldü. İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu’nun ordu içinden gelen itirazlara rağmen Gazze Şeridi’nin tamamen işgali için kabineden destek almaya çalıştığı iddia edildi.

Haberlerde, Netanyahu'nun Gazze'deki askeri operasyonların genişletilmesine yönelik yaptığı özel görüşmelerde "Şeridin işgali" terimini kullandığı aktarılarak, güvenlik kabinesinin Gazze’nin tamamen işgali konusunda bölündüğü ifade edildi.

Netanyahu’ya yakın üst düzey bir yetkili, İsrail basınına yaptığı açıklamada, "Artık ok yaydan çıktı. Gazze Şeridi'ni tamamen işgal edeceğiz" ifadelerini kullanarak, "Rehinelerin tutulduğu bölgelerde bile operasyonlar olacak. Eğer İsrail Genelkurmay Başkanı aynı fikirde değilse istifa etmeli" dedi.

Şu anda Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 75'ini işgal eden İsrail ordusu, birçok kez Gazze’nin tamamen işgaline karşı olduğunu belirtti.