Pentagon, SDG’ye Ayrılan Fonları 2026’ya Kadar Azaltmayı Planlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Görev Gücü CJTF-OIR, fonların sürekliliğinin, ABD kuvvetlerinin bölgedeki entegrasyon sürecindeki ilerlemeye bağlı olduğunu belirtti. Bu durum, fonların kademeli azaltılacağını ve bir kısmının Irak’a kaydırılmasının düşünüldüğüne işaret ediyor.

Pentagon belgelerinde, IŞİD’in kalıcı olarak yenilgisi için güvenilir ortak güçlerin desteklenmesinin kritik olduğu vurgulanırken, fon indiriminin IŞİD’in yeniden dirilmesine zemin hazırlayabileceği uyarısı yapılıyor. Dolayısıyla ABD’nin bölgedeki politikası, dengeli bir destekle IŞİD tehdidini azaltmayı ve bölgenin güvenliğini sağlamayı hedefliyor.

SDG, omurgasını YPG’nin oluşturduğu ve ABD’nin Suriye’de IŞİD’e karşı yürüttüğü mücadelede önemli müttefik konumunda bulunuyor. Ancak ABD’nin bölgedeki destek ve varlığını yavaş yavaş azaltması, SDG’nin geleceği ve bölgedeki güvenlik dinamikleri üzerinde belirsizlik yaratıyor. ABD’nin desteğinin azalması, IŞİD karşıtı mücadelede yeni riskler doğurabilir ve bölge ülkeleri ile uluslararası toplumun güvenliği açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir.