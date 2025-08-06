Gazze'de İnsanlık Krizi Derinleşiyor: 59 Bini Aşkın Can Kaybı ve Kuşatma Devam Ediyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistin’in Gazze Şeridi, 2024 yılında İsrail’in yürüttüğü yaygın saldırılar ve etkili abluka nedeniyle tarihinin en ağır insani krizlerinden birini yaşıyor. 59 binden fazla hayatın kaybedildiği bölgede, özellikle çocuklar açlık ve malnütrisyon nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor. Gazze’de altyapının büyük oranda yok olması, sağlık hizmetlerinin çökmesi ve yardım çalışmalarının engellenmesi durumu daha da kötüleştiriyor. Uluslararası örgütlerin ve bazı ülkelerin yaptığı diplomatik çabalar sonuç vermiyor; bölgede kalıcı ateşkes veya insani yardım erişiminin önü açılamıyor.

Uzmanlar ve bölge analistleri, İsrail’in abluka ve saldırılar yoluyla bir halkın sistematik şekilde yok edilmesi anlamına gelen bu eylemleri "soykırım" olarak tanımlarken, Filistin halkının direnişi devam ediyor. ABD ve batılı ülkelerin İsrail’e verdiği destek ve uluslararası kamuoyundaki sessizlik eleştiriliyor. Ayrıca, İsrail’in İran’a yönelik bölgesel saldırıları ve nükleer tesislere yönelik tehditleri bölgedeki karmaşık siyasi dengeleri daha da derinleştiriyor.

Aralarında tanınmış Arap analist Abdul Bari Atvan’ın da olduğu uzmanlar, İsrail’in bölgedeki üstünlüğünü yitirdiğini, direnişin güçlendiğini ve uluslararası diplomatik çözümlerin gerçekçi olmadığını belirtiyor. Özellikle İsrail’in Gazze’deki askeri hedeflerinde ve esirlerle ilgili stratejisinde değişiklik yapma gündemi sürerken, bölgedeki insani kriz her geçen gün büyüyerek milyonlarca insanı etkiliyor.

Bu kritik süreçte, dış aktörlerin müdahaleleri, bölgede yeni çatışma risklerini beraberinde getirirken, Filistin halkının direnişi ve uluslararası toplumun yaklaşımı bölgenin geleceğini belirleyecek.