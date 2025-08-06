Putin, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile Moskova'da Üç Saat Süren Görüşme Yaptı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Rusya lideri Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Moskova’da bir araya geldi. Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme yaklaşık üç saat sürdü ve başlıca gündem maddesini Ukrayna savaşı oluşturdu. Yapılan resmi açıklamada, görüşmenin faydalı ve yapıcı olduğu vurgulandı. Minsk Anlaşması ve kalıcı barış için diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret edildi.

Putin ve Witkoff arasındaki bu görüşme, Trump’ın Putine verdiği 50 günlük anlaşma süresinin yakın zamanda sona ermesi nedeniyle kritik önemde görülüyor. Suriye, Orta Doğu politikaları ve uluslararası ekonomik işbirliği gibi konuların da masada olduğu bildirildi. Witkoff’a Moskova ziyaretinde Rusya’nın uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev de eşlik etti.

Kremlin sözcüsü, iki taraf arasında ciddi tartışmaların yapıldığını ancak bunun yapıcı ve ikili ilişkiler için olumlu bir adım olduğunu belirtti. Bu görüşmenin, Ukrayna konusunda diplomatik temasların devam edeceğinin sinyalini verdiği değerlendirilmekte. Öte yandan, Rusya ve ABD arasında süren stratejik gerilimlerin tamamen sona ermediği, ancak iletişimde önemli bir pencerenin açık tutulduğu ifade ediliyor.

Bu kritik toplantı, küresel güvenlik dengeleri üzerinde etkili olabilecek gelişmelerin habercisi olarak yorumlanıyor. Özellikle Ukrayna savaşının seyrini değiştirebilecek barış görüşmeleri için tarafların karşılıklı adım atmaya devam edeceği bekleniyor.