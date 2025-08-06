ABD'de Hasta Nakil Uçağı Düştü: 4 Kişi Öldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD'nin Arizona eyaletinde, hasta nakli için kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu iki pilot ve iki sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi öldü. Yerel yetkililer ve ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, yerel saatle öğle saatlerinde Arizona’nın Chinle bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bölgenin yerli topluluklarından Navajo Milleti Polisinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir hastayı nakletmek üzere yola çıkan uçağın iniş yaparken düştüğü belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta iki pilot ve iki sağlık çalışanının bulunduğunu doğruladı. Düşen uçağın "Beechcraft" tipi olduğu ve kazanın hemen ardından ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından incelemeye alındığı bildirildi. NTSB, kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak için kapsamlı bir soruşturma yürütüyor.