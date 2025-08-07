HTŞ, 14 milyar dolarlık yatırım anlaşmalarına imza attı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Suriye’de ulaştırma, gayrimenkul ve altyapı alanlarını kapsayan 14 milyar doları aşan yatırım anlaşmaları imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Colani, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katılımıyla 12 “stratejik” projenin imzalanmasına nezaret etti.

Yatırım Otoritesi Başkanı Talal el-Hilali, anlaşmalar arasında 4 milyar dolarlık Şam Havalimanı ve 2 milyar dolarlık Şam Metro projelerinin bulunduğunu, ayrıca 2 milyar doları aşan ticari ve konut projelerinin yer aldığını aktardı.

El-Hilali, yatırımların Suriye geneline yayılacağını ve ülkenin altyapı ile ekonomik yaşamında nitelikli bir dönüşüm sağlayacağını söyledi.

Barrack, imzalanan anlaşmaları “büyük bir başarı” olarak nitelendirerek, bunun “ticaret ve refah için yeni bir merkez oluşturma yolunda önemli bir adım” olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler ise, 2024 Aralık ayından sonra açıklanan çok sayıda proje anlaşmasıyla Suriye’nin yeniden inşa maliyetinin 400 milyar doları aşacağını tahmin ediyor.

HTŞ, geçen ay Suudi Arabistan ile 6,4 milyar dolar değerinde benzer yatırım anlaşmaları yaparken, Tartus Limanı’nın geliştirilmesi için Dubai Ports World ile 800 milyon dolarlık bir protokol imzalamıştı.

Ayrıca Mayıs ayında Katar, Türk ve Amerikan şirketleriyle 7 milyar dolarlık enerji projeleri için anlaşmaya varılmıştı.