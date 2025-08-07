Hizbullah Tugayları, Başbakan Sudani'ye karşı harekete geçmeye çağırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak'taki Hizbullah Tugayları Genel Sekreteri Ebu Hüseyin el-Hamidavi, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin kararlarının "dengesini yitirdiğini" öne sürerek, Şii siyasi partileri bir araya getiren Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden bu kararların denetim altına alınmasını talep etti.

Hizbullah Tugayları basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Hamidavi, söz konusu çağrıyı 2 Ağustos Cumartesi günü Koordinasyon Çerçevesi liderlerinin katıldığı acil toplantıda yaptı.

Hamidavi, "Sudani'nin kararları dengesini yitirip temel duruşlara ters düştükten sonra bu kararlara vesayet konulmalı," ifadelerini kullandı.

Hamidavi ayrıca, Sudani'nin 11 Kasım'da sona erecek görev süresine kadar "Irak'ı ve kutsallarını koruyacak kararlar alınması gerektiğini" vurguladı.

"Soruşturma komisyonu kurulsun"

Hamidavi, Tarım Bakanlığına bağlı bir dairede yaşanan olayların soruşturulması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Koordinasyon Çerçevesi bünyesinde özel bir komisyon kurulmasını tavsiye etti.

Bu süreçte dairenin korunmasından sorumlu subayların ifadelerinden ve güvenlik kamerası kayıtlarından yararlanılması gerektiğini belirtti.

"Uzlaşmayı kabul etmeyeceğiz. Suçlular kim olursa olsun adalete teslim edilmeleri ve cezalarını çekmeleri için kanunun işletilmesi bir görevdir," diyen Hamidavi, Sakr Kampı'nda gözaltına alınan kişilerin ağır işkenceye maruz kalmasına yol açan sebep ve güdülerin de aydınlatılması gerektiğini kaydetti.

Bağdat'ta çatışma yaşanmıştı

Başkent Bağdat'ın güneyindeki ed-Devre bölgesinde bulunan Tarım Bakanlığına bağlı bir dairede, 27 Temmuz'da Halk Seferberlik Güçlerine (Haşd Şabi) bağlı kuvvetler ile güvenlik güçleri arasında silahlı çatışma çıkmıştı.

Çatışmalar sonucunda, olay anında tesadüfen oradan geçmekte olan bir sivilin de aralarında bulunduğu iki kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.