Yemen'den İsrail'le bağlantılı 64 şirkete yaptırım

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de faaliyet gösteren İnsani Operasyonları Koordinasyon Merkezi, dün (Çarşamba) akşam yaptığı açıklamada, 64 şirkete yaptırım uygulanmasına ve bu şirketlere ait gemilerin Kızıldeniz, Aden Körfezi, Arap Denizi ve Babülmendep Boğazı’ndan geçişinin yasaklanmasına karar verildiğini bildirdi.

Merkez, bu şirketleri, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin İsrail’le bağlantılı gemilerin ya da işgal altındaki Filistin limanlarına giden gemilerin bu deniz yollarından geçişini yasaklayan kararını ihlal etmekle suçladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA tarafından aktarılan açıklamada, “Merkez, düşman İsrail’e uygulanan deniz ablukasını ihlal eden 64 şirkete yaptırım uyguladı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, deniz ablukasının uygulanmaya başlanmasından bu yana, kararı ihlal eden gemilerin sahibi olan şirketlerle iletişime geçildiği ve bu gemilerin, işgalci İsrail limanlarına giriş yapmadan önce kendilerine uyarı gönderildiği belirtildi. Merkez, bu uyarılara rağmen gemilerin söz konusu limanlara giriş yapması nedeniyle yaptırım kararı alındığını ifade etti.

Merkez, ablukayı ihlal eden gemi sahibi şirketleri “uygulanan yaptırımların tüm sonuçlarından tamamen sorumlu” tuttuğunu bildirdi. Ayrıca, yaptırımların, şirketlerin uyruklarına bakılmaksızın ihlalin devam etmesi durumunda sürdürüleceğini vurguladı.

İnsani Operasyonları Koordinasyon Merkezi, alınan bu önlemlerin, “işgalci İsrail’e baskı uygulamak, saldırılarını durdurmaya zorlamak ve Gazze’ye yönelik kuşatmayı kaldırmak amacı taşıdığını” belirtti. Açıklamada ayrıca, bazı nakliye şirketlerinin yaptırım uygulanan firmalarla ilişkilerini kesmeye başladığı ve işgalci İsrail’i ticari faaliyetlerinden dışladığı ifade edildi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, “Gazze’ye destek için sürdürülen sahadaki tırmanışın” bir parçası olarak İsrail’e uygulanan deniz ablukasında dördüncü aşamaya geçildiğini duyurmuştu.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, yeni aşamanın, İşgal altındaki Filistin limanlarıyla bağlantılı şirketlere ait tüm gemilerin hedef alınmasını kapsadığını belirtti. Seri, söz konusu şirketleri bu açıklamanın yapıldığı andan itibaren ilgili tüm faaliyetlerini durdurmaya çağırdı.