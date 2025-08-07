  1. Ana Sayfa
Hindistan’dan Trump’ın Emirnamesine Sert Tepki: Ulusal Çıkarlarımızı Koruyacağız

7 Ağustos 2025 - 16:50
Hindistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hindistan’a karşı imzaladığı yürütme emrine tepki göstererek, ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Trump Hindistan’a %25 ek gümrük vergisi uygulama kararı aldı. Bu karar, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımına misilleme olarak duyuruldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı adaletsiz, temelsiz ve mantıksızdır. Hindistan, kendi ulusal çıkarlarını korumak için gereken tüm adımları atacaktır.”

Beyaz Saray tarafından yayımlanan açıklamada, ek gümrük vergilerinin gerekçesi olarak Hindistan’ın Rus petrolü alımı gösterildi. Ayrıca, bu tür yaptırımların, aracılar veya üçüncü ülkeler üzerinden yapılan petrol alımlarını da kapsayabileceği ifade edildi.

Donald Trump, bu hafta başında kendi sosyal medya platformu olan Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Hindistan yalnızca büyük miktarda Rus petrolü satın almıyor, aynı zamanda bu petrolün önemli bir kısmını serbest piyasada yüksek kârla yeniden satıyor.”

