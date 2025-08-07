İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Gana Savunma ve Çevre Bakanlarının Ölümü İçin Taziye Mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bekayi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, özellikle de Gana Savunma Bakanı Edward Omani Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed’in yakınlarına başsağlığı diledi ve Gana halkı ile hükümetine taziyelerini iletti.

Gana hükümeti, Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, söz konusu iki üst düzey bakanın bir askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.Gana Silahlı Kuvvetleri daha önce yaptığı açıklamada, Z-9 tipi askeri helikopterin beş yolcu ve üç mürettebatla birlikte radardan kaybolduğunu bildirmişti.