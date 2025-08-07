  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Gana Savunma ve Çevre Bakanlarının Ölümü İçin Taziye Mesajı

7 Ağustos 2025 - 17:02
News ID: 1715290
İran Dışişleri Bakanlığı’ndan Gana Savunma ve Çevre Bakanlarının Ölümü İçin Taziye Mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Gana'nın Aşanti bölgesinde yaşanan askeri helikopter kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bekayi, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine, özellikle de Gana Savunma Bakanı Edward Omani Boamah ile Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı İbrahim Murtala Muhammed’in yakınlarına başsağlığı diledi ve Gana halkı ile hükümetine taziyelerini iletti.

Gana hükümeti, Çarşamba günü yaptığı resmi açıklamada, söz konusu iki üst düzey bakanın bir askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini doğruladı.Gana Silahlı Kuvvetleri daha önce yaptığı açıklamada, Z-9 tipi askeri helikopterin beş yolcu ve üç mürettebatla birlikte radardan kaybolduğunu bildirmişti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha