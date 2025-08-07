İran: Her Türlü Müzakere, Çıkarların Gerekliliğine Bağlıdır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irakçi, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turu olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: “Şu ana kadar kesinleşmiş bir plan yok. Ancak bazı görüşmeler oldu ve olmaya devam ediyor. Karşı taraftan bize mesajlar ulaştı. Yakın veya uzak gelecekte görüşme ya da müzakere yapılması, tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarının neyi gerektirdiğine bağlıdır.”

İran Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti: “Müzakere, İran'ın diğer ülkelerle – özellikle de ABD ile olan mücadele alanlarından biridir. Ülkenin çıkarlarını korumak adına, nerede gerekiyorsa savaşırız, nerede gerekiyorsa diplomasi ve müzakere yolunu izleriz. Mevcut olan hiçbir aracı göz ardı etmeyiz.”