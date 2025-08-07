  1. Ana Sayfa
İran: Her Türlü Müzakere, Çıkarların Gerekliliğine Bağlıdır

7 Ağustos 2025 - 17:04
News ID: 1715292
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, her türlü müzakerenin ülkenin çıkarlarının gerekliliğine bağlı olduğunu belirtti.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irakçi, İran ile ABD arasında yeni bir müzakere turu olup olmayacağına dair soruya şu yanıtı verdi: “Şu ana kadar kesinleşmiş bir plan yok. Ancak bazı görüşmeler oldu ve olmaya devam ediyor. Karşı taraftan bize mesajlar ulaştı. Yakın veya uzak gelecekte görüşme ya da müzakere yapılması, tamamen İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarının neyi gerektirdiğine bağlıdır.”

İran Dışişleri Bakanı ayrıca şunları kaydetti: “Müzakere, İran'ın diğer ülkelerle – özellikle de ABD ile  olan mücadele alanlarından biridir. Ülkenin çıkarlarını korumak adına, nerede gerekiyorsa savaşırız, nerede gerekiyorsa diplomasi ve müzakere yolunu izleriz. Mevcut olan hiçbir aracı göz ardı etmeyiz.”

