Siyonist İsrail ordusu Lübnan'ın doğusuna Saldırdı; 6 Şehit

8 Ağustos 2025 - 15:13
News ID: 1715428
Siyonist İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi şehit oldu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Siyonist İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi şehit oldu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sağlık Bakanlığı saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Katil İsrail ordusu, Baalbek'e bağlı Keferdan ve Zahle beldelerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdi.

Keferdan beldesinde evinin önünde İHA ile hedef alınan 1 kişi olay yerinde şehit oldu.

Soykırımcı İsrail, Zahle beldesinde de İHA ile bir aracı hedef aldı. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 10 kişi ise yaralandı.

Siyonist İsrail'den söz konusu saldırılara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

