Hamas: Saldırılar İsrail Ordusuna Pahalıya Patlayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas, Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nin 'tamamını kontrol altına almayı hedefledikleri' yönündeki açıklaması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Netanyahu'nun, Gazze'yi kontrol altına alma ve İsrail'i tehdit etmeyen Arap güçlerine teslim etme planının' soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı olduğu, müzakere sürecine indirilmiş açık bir darbe olduğu ve nihai bir anlaşmaya yakın olunmasına rağmen son turdan çekilmesinin ardında yatan gerçek nedeni açıkça ortaya koyduğu kaydedildi.

Planın, 'Netanyahu'nun İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını' açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'nin işgale ve vesayet kurma girişimlerine direneceği ve Filistin halkına yönelik saldırıların İsrail ordusuna pahalıya patlayacağı vurgulandı.