Gazze'de şehit sayısı 61.258'e ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bölgede 100 kişinin şehit olduğunu ve 602 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bu son kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Gazze’de şehit sayısı 61.258’e, yaralı sayısı ise 152.045’e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin son 24 saat içinde yetersiz beslenmeden dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydettiğini belirtti.

El-Berş, bu kayıplarla birlikte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 197’ye yükseldiğini ve bu kişilerden 96’sının çocuk olduğunu açıkladı.