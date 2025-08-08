Gazze'de şehit sayısı 61.258'e ulaştı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bölgede 100 kişinin şehit olduğunu ve 602 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bu son kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Gazze’de şehit sayısı 61.258’e, yaralı sayısı ise 152.045’e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin son 24 saat içinde yetersiz beslenmeden dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydettiğini belirtti.
El-Berş, bu kayıplarla birlikte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 197’ye yükseldiğini ve bu kişilerden 96’sının çocuk olduğunu açıkladı.
Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçlarının devam etmesiyle birlikte, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana bölgede şehit sayısı 61.258’e ulaştı.
Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bölgede 100 kişinin şehit olduğunu ve 602 kişinin yaralandığını duyurdu.
yorumunuz