Gazze'de şehit sayısı 61.258'e ulaştı

8 Ağustos 2025 - 17:08
Gazze'de şehit sayısı 61.258'e ulaştı

Siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki suçlarının devam etmesiyle birlikte, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana bölgede şehit sayısı 61.258’e ulaştı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde bölgede 100 kişinin şehit olduğunu ve 602 kişinin yaralandığını duyurdu.
Bu son kayıplarla birlikte, 7 Ekim 2023’te başlayan Aksa Tufanı operasyonundan bu yana Gazze’de şehit sayısı 61.258’e, yaralı sayısı ise 152.045’e yükseldi.
Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Berş de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin son 24 saat içinde yetersiz beslenmeden dolayı 4 kişinin hayatını kaybettiğini kaydettiğini belirtti.
El-Berş, bu kayıplarla birlikte açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 197’ye yükseldiğini ve bu kişilerden 96’sının çocuk olduğunu açıkladı.

