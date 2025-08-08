Kalibaf: İran, uzay ve havacılık alanında dünyanın ilk beş gücü arasında yer alıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kalibaf konuşmasının devamında “Hacızade, Bakiri, Tahrançi ve Mansuri gibi şehitler halkın içinden çıkmıştı ve halk için mücadele ettiler. Bu kültürü Kur’an’dan öğrendik ve İranî ve tevhidi medeniyet içinde yetiştik. İran milleti, köklü geçmişe ve ilahi bir kültüre sahip bir millettir. Düşmanlar ise İran’ı zayıflatmak ve kontrol altına almak amacıyla yaptırımlar ve siyasi, askeri, güvenlik tehditleriyle baskı uygulamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

“Bu yolda büyük komutanlarımızı kaybetmiş olmamıza rağmen, siz (Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri personeli) gurur kaynağı oldunuz ve şehitlerin yolunu sürdürdünüz” diyen Kalibaf “Şehit Hacızade, Gerçek Vaat 2 sonrası, ‘Dua edin Allah bana birkaç ay daha fırsat versin ki bu kapasiteyi birkaç on yıl ileri taşıyabileyim’ diyordu" diye ekledi.