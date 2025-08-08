İmam Humeyni'nin Direniş Düşüncesi: Gençlik Yıllarından Dünya Özgür Milletlerine İlham

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran'da ilahiyat fakültesinde görev yapan Hüccetü'l-İslam Muhammed Cevad Fakih, İmam Humeyni'nin (ra) direniş düşüncesini tarihi ve sosyal boyutlarıyla değerlendirdi. Fakih, İmam Humeyni’nin direniş fikrinin gençlik yıllarında oluştuğunu ve bu fikrin bugün özgür milletlerin uyanışında etkili olduğunu vurguladı.

Prof. Fakih, İmam Humeyni'nin siyasi düşüncesinde direnişin beş temel ilkeye dayandığını belirtti. Bunlardan ilki tevhid ilkesidir; yani Allah için mücadele etmek ve yalnızca O’ndan korkmamak. Diğer prensip ise ilahi kaynaklara, Kur'an’a ve İslami geleneklere bağlılıktır. Kur'an’ın, küfre değil istikbare karşıt olduğuna dikkat çeken Fakih, her müslümanın, özellikle alimlerin, bu mücadeleyi üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Üçüncü ilke akıl ve aydınların direnişteki rolüdür. Egemen güçlerin boş büyüklüğüne karşı dünya aydınlarının sürekli direniş yolları bulduğunu belirtti. Tarih ise direnişin başarısını gösteren dördüncü ilkedir; Fakih, Ayetullah Hamenei'nin “Nerede direnirsek ilerledik, nerede teslim olursak vurulduk” sözünü örnek verdi. Beşinci ilke ise doğaya, vicdana dayalı ahlaki bir temele sahiptir; zalime karşı mücadele insan vicdanının bir gereğidir.

Fakih, İran’dan yayılan bu direniş mantığının, dünya genelindeki özgür milletlerin kalbinde fıtratın diliyle yankı bulduğunu; örneğin Gazze halkına destek ve gayrimüslim milletlerin bu konuda uyanışının buna örnek olduğunu dile getirdi. İmam Humeyni'nin, müstekbir güçlere karşı direnişi “Keşfü'l-Esrar” adlı eserinde yazdığı döneme dayandığını ve devrim öncesinden başlayarak her zaman zulme karşı duruş sergilediğini aktardı.

Ayrıca İmam Humeyni'nin, Saddam rejimine karşı yapılan sekiz yıllık kutsal savunma ve hacılara verdiği mesajlarda da bu direniş çağrısını tekrarladığını, bölge halkından ve alimlerinden bağımlı yöneticilere karşı durmalarını istediğini söyledi. İran Şahı'na ABD ve İsrail boyunduruğundan kurtulmasını önerdiği ancak Şah'ın bu tekliflere karşılık vermediği de belirtildi.

Fakih, İmam Humeyni'nin direniş fikrinin kökeninin ailevi ve genetik olduğunu; zira İmam'ın babasının da zulme karşı mücadelede şehit olduğunu anlattı. Direniş düşüncesi, bölgenin ötesine Avrupa ve Amerika’da da etkisini göstermekte, Amerika ve İsrail için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu bağlamda Hüccetü'l-İslam Muhammed Cevad Fakih, İmam Humeyni'nin direniş düşüncesinin sadece İslam dünyasına değil, dünyadaki tüm mazlum ve özgür milletlere ilham veren güçlü bir ideoloji olduğunu vurguladı.