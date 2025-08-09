Hollanda, İsrail'e ticaret anlaşmasını askıya aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze ve Batı Şeria'daki politikaları nedeniyle Avrupa Birliği ile ilişkilerinin kötüleştiğine işaret ederek, "Avrupa'yı tamamen kaybettiğini" söyledi.

Axios haber portalına mülakat veren Veldkamp, Hollanda'nın Gazze'deki savaşın genişlemesine tepki olarak Avrupa Birliği ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasını askıya almayı hedeflediğini de açıkladı.

"Mevcut hükümetin politikasının yanında değiliz"

Bakan Veldkamp, "Biz İsrail'in yanındayız ancak mevcut hükümetin politikasının değil," diye konuştu.

Veldkamp, Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteğin, "Avrupa başkentlerinde giderek artan bir endişeye yol açan hükümet uygulamalarının onaylandığı anlamına gelmediğini" vurguladı.

Almanya da dün, İsrail bakanlar kurulunun Gazze şehrini işgal etmek için yeni bir taarruza onay verme kararına tepki olarak İsrail'e kısmi silah ambargosu uygulayacağını duyurmuştu.