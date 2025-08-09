Trump ve Putin 15 Ağustos'ta Alaska'da Görüşecek: Ukrayna Krizi Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı yüz yüze görüşmenin tarihini ve yerini resmen duyurdu. Görüşme, 15 Ağustos 2025 Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde gerçekleşecek. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, bu toplantının Putin ile Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden sonra gerçekleşecek ilk yüz yüze görüşme olacağını belirtti.

Kremlin yetkilileri de görüşmenin tarihini ve yerini teyit etti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, iki liderin Alaska'da Ukrayna krizine uzun vadeli ve barışçıl çözüm yolları bulmak üzere görüşeceğini açıkladı. Alaska'nın ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiği bir bölge olması nedeniyle seçildiği vurgulandı.Haber7+1

Bloomberg'in haberine göre, ABD ve Rusya Ukrayna'daki savaşı durdurmak için sahadaki fiili durumu resmileştirmeyi içeren bir anlaşma üzerinde müzakereler yürütüyor. Bu anlaşmanın, Moskova'nın kontrolünde tuttuğu bazı bölgelerle ilgili olacağı öne sürülüyor. Trump, bu görüşmede toprak takaslarının gündeme gelebileceğini ifade etti ancak detay vermedi.

Görüşmenin duyurulmasının ardından Moskova Borsası endeksi yüzde 0,24 artarak yükseldi. Öte yandan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna olmadan alınacak kararların işe yaramayacağını belirterek tepki gösterdi.

Trump-Putin görüşmesi, son dönemde taraflar arasında barış umutlarını ve uluslararası gündemi hareketlendiren önemli bir diplomatik adım olarak görülüyor. Görüşmenin ardından Rusya'da yapılacak bir ikinci zirve için de çağrı yapıldığı bildirildi.