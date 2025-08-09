NYT: Demokratlar İsrail'e karşı tutumlarını yavaş yavaş değiştiriyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan New York Times gazetesi, Demokrat Parti'nin önde gelen siyasetçileri ile seçmen tabanı arasında ve bizzat Demokratların kendi içinde İsrail'e yönelik tutum konusunda derin bir uçurumun ortaya çıktığını bildirdi.

Gazete, Minnesota Senatörü Amy Klobuchar'ın geçen ay Benyamin Netanyahu ile çekilmiş bir fotoğrafında orada bulunmaktan pek de heyecanlı görünmemesinin bu duruma örnek teşkil ettiğini belirtti.

Demokratlar İsrail'e karşı tutumunu değiştiriyor

Haberde, Klobuchar'ın geçen hafta Senatör Bernie Sanders tarafından sunulan ve İsrail'e yönelik ana saldırı silahlarının transferini engellemeyi amaçlayan kararlar lehine oy kullandığına dikkat çekildi.

Bu oylamada Klobuchar'a 24 Demokrat ve iki bağımsız üyenin daha katıldığı, böylece Demokrat grup içinde çoğunluğun sağlandığı ifade edildi.

Birçoğunun ilk kez İsrail'e silah sevkiyatını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Dış İlişkiler, Tahsisatlar ve Silahlı Kuvvetler gibi hayati komisyonların önde gelen üyelerinin de sevkiyatı engellemek için oy kullandığı ve aralarına John Ossoff gibi bazı önde gelen ılımlı isimlerin de katıldığı belirtildi.

Gazeteye göre, Cumhuriyetçi grubun tamamının ve oy kullanan diğer Demokratların karşı oy kullanmasıyla kararlar beklendiği gibi başarısız oldu.

Ancak bu oylamanın, özellikle Gazze'deki kötüleşen durum göz önüne alındığında, başarısızlığına rağmen bir umut taşıdığı yorumu yapıldı. Klobuchar'ın oyunun, kuşağının en hırslı Demokrat siyasetçilerinden biri olarak kabul edilen güçlü ve zeki bir şahsiyette temel bir değişimi gösterdiği ifade edildi.

Gazete, bu durumu, "Demokratların nihayet İsrail'e karşı tutumlarını değiştirdiğine dair gecikmiş ama anlamlı bir işaret," olarak nitelendirdi.

Demokratların İsrail'e olan sempatisi azalıyor

Klobuchar'ın 2020'de partisinin başkan adaylığı için yarıştığı ve Orta Batı'dan gelen katı bir ılımlı imajını pekiştiren bir kampanya yürüttüğü hatırlatıldı.

Haberde, Klobuchar'ın şu anda kendi grubunda üçüncü sırada yer aldığı ve Senato'daki Demokratların lideri Chuck Schumer'in yerine geçebilecek güçlü bir aday olduğu belirtildi. Klobuchar'ın 2028'de yeniden başkanlığa aday olabileceği de ifade edildi.

Gazete, Klobuchar'ın geçen ay Netanyahu ile yaptığı görüşme ile geçen haftaki silah karşıtı oyu arasındaki bağlantıyı nasıl kurduğunu sorduğunda, senatörün şu açıklamayı yaptığını aktardı:

"İnsani yardımların artırılması ve Filistinlilerin yerinden edilmesinin durdurulması talebinde bulunmak için oradaydım. Bunu yaptım ama tatmin edici bir yanıt alamadım... Bu noktada İsrail hükümetinin acil insani krizi hafifletmek için daha fazlasını yapmasının zorunlu olduğuna inanıyorum."

New York Times, bu ifadenin İsrail'in savaştaki davranışlarına yönelik güçlü bir kınama olmadığını, ancak Demokrat bir liderin parti tabanının görüşlerine doğru attığı kararlı bir adım olduğunu vurguladı.

Haberde, "Demokratların İsrail'e olan sempatisi yaklaşık on yıldır azalıyordu, ancak geçen yıl keskin bir düşüş gösterdi," denildi.

Demokrat seçmenler arasında yeni bir eğilim

Gazete, Amerikalı vergi mükelleflerinin parasıyla finanse edilen Amerikan silahlarının, İsrail'in Gazze'nin büyük bir bölümünü enkaza çevirmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Haberde, "İsrail'in Gazze'ye yardımları kısıtlamasıyla birlikte, bölgedeki iki milyon kişi kıtlıkla karşı karşıya," ifadelerine yer verildi.

Birçok Amerikalının bu dehşetin ortaya çıkışını izledikten sonra İsrail'den yüz çevirdiği, ancak liderlerinin bu durumu inkâr ettiği kaydedildi.

Haberde, "Zahran Memdani'nin New York'taki ön seçimlerdeki zaferinden çıkarılacak ders ne olursa olsun, bu durum Demokrat seçmenler arasında İsrail'den uzaklaşan yeni bir eğilimi gösteriyor. Klobuchar'ın, ister hesaplama, ister inanç, isterse ikisinin birleşimiyle olsun, bunu fark ettiği açık. Daha fazlasının da onun izinden gideceğini varsaymak mantıklı," değerlendirmesi yapıldı.

Gazete, Klobuchar ve diğer ılımlıların, İsrail'in giderek artan etno-milliyetçi hükümetini yıllarca destekledikten sonra, vergi mükelleflerinin milyarlarca dolarıyla finanse edilen silahların küçük bir kısmını alıkoyma yönündeki oylarının bir cesaret kanıtı olarak görülmesinin pek olası olmadığını, ancak en azından bazı Amerikalı liderlerin bu soruları sormaya başladığını gösterdiğini belirtti.

Haber, "Elitlerin görüşü gecikmeli bir göstergedir ve genellikle vicdanın ve siyasi zorunluluğun aylar, hatta yıllar gerisinde kalır. Ancak bazen arayı kapatabilir," ifadeleriyle son buldu.