Yemen Silahlı Kuvvetleri İsrail'deki üç hedefi vurduğunu duyurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemen Silahlı Kuvvetleri, bugün yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarıyla (İHA) işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan üç hedefe yönelik saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Arap ve İslam dünyasına yönelik sitem dolu bir mesaj da yer aldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, harekâtların hedeflerine başarıyla ulaştığı belirtildi.

İsrail'deki üç hedef vuruldu

Tuğgeneral Seri, harekâtın ayrıntılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yemen Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri, İsrail düşmanına ait üç hedefi vuran nitelikli üç askeri harekât gerçekleştirmiştir. Üç İHA ile düzenlenen harekâtlardan ilki Yafa bölgesindeki Lid Havalimanı'nı, diğer ikisi ise işgal altındaki Filistin'in Bi'ir Seba ve Aşkalan bölgelerindeki iki hayati hedefi vurmuştur," diye konuştu.

Seri, harekâtların hedeflerine başarıyla ulaştığını teyit etti.

"Gemileriniz hedef alınacak"

Açıklamasında İsrail limanlarıyla iş yapan şirketlere yönelik sert bir uyarıda bulunan Seri, "İsrail limanlarıyla çalışan tüm şirketleri, varış noktaları ne olursa olsun gemilerinin hedef alınacağı konusunda uyarıyoruz. Gemilerinin ve mürettebatlarının güvenliği için bu limanlarla her türlü ilişkiyi süratle durdurmaları gerekmektedir," ifadelerini kullandı.

Arap ve İslam dünyasına sitem

Tuğgeneral Seri, açıklamasının devamında Arap ve İslam dünyasına seslenerek sitemini dile getirdi.

Seri, "Arap ve İslam ümmetinin evlatlarına sesleniyorum: Bugün tüm dünyanın tanık olduğu açlıkla mücadele eden Filistin'deki kardeşlerinizin yanında durmayacaksanız ne zaman duracaksınız? Dininiz, ahlakınız, insanlığınız ve fıtratınız için ne zaman zafere ulaşacaksınız?" dedi.

Tarihin bu süreçteki tutumları unutmayacağını vurgulayan Seri, "Tarih, suçun işlenmesine katılan, işbirliği yapan komplocuların ve geri duranların tutumlarını unutmayacaktır," diye ekledi.

Seri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yemen'in bu tutumu, Filistin halkımızın mazlumiyetine ve Gazze'deki kardeşlerimizin maruz kaldığı abluka ve saldırganlığa karşı dini, ahlaki ve insani bağlılığından kaynaklanmaktadır. Bu tutum, Gazze'ye yönelik saldırganlık durana ve abluka kaldırılana kadar Allah'ın yardımıyla artarak devam edecektir."