Franciye: Bölgeyi parçalama gündemine karşı dikkatli olunmalı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan'da Marada Hareketi lideri Süleyman Franciye, "boş ve yıkıcı olabilecek vaatlere sürüklenilmemesi" konusunda uyarıda bulunarak, "Bazı büyükelçilerin ülkelerinin çıkarları İsrail'in çıkarlarıyla kesişiyor," dedi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Franciye, bölgenin zor ve tehlikeli bir durumdan geçtiğini ifade etti.

Franciye, "2010'dan bu yana bölgeye gelen, Mısır, Tunus ve Libya'da başlayıp Suriye'ye kadar uzanan 'özgürlük, demokrasi ve diktatörlükleri devirme' sloganı altındaki proje, kaostan, çöküşten, azınlıkları hedef alıp korkutmaktan başka bir sonuç vermedi," değerlendirmesinde bulundu.

Franciye, bu projenin azınlıkları "Suriye sahilinde, Süveyda'da ve Kürt bölgelerinde olduğu gibi özerklik veya bölünme talep etmeye ittiğini" belirtti.

"Bu durum Lübnan'a da sıçrayabilir"

Franciye, bu durumun tehlikeli olduğuna dikkat çekerek, "Bu, Allah korusun, Lübnan'a da sıçrayabilir," uyarısında bulundu.

Silahların sadece devletin elinde olmasının ulusal bir talep olduğunu ve herkesin bu konuda hemfikir olduğunu vurgulayan Franciye, aynı zamanda "aceleciliğin ve telaşın bir tehlike gizlediğini" ifade etti.

Franciye, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazılarının niyeti olumlu olsa bile, başta bazı büyükelçiler olmak üzere diğerleri, ülkelerinin çıkarlarının, bekasını bölge ülkelerini parçalamakta gören İsrail'in çıkarlarıyla kesiştiği belirli bir gündeme göre hareket ediyor."

Franciye, açıklamasının sonunda "fitneye ve boş ve yıkıcı olabilecek vaatlere kapılmama" konusundaki uyarısını yineledi.