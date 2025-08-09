Muhammed Raad: Silah bırakmak intihardır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hizbullah'ın Lübnan meclisindeki grubu Direnişe Vefa İttifakı Başkanı Muhammed Raad, hükümetin direnişin silahlarını teslim etme kararına sert tepki gösterdi.

El-Menar televizyonuna konuşan Raad, “Ölüm, silahı teslim etmekten iyidir,” dedi.

Bu kararın “ABD dayatması” olduğunu belirten Raad, bunun “ulusal meşruiyetten yoksun, tehlikeli ve egemenliği zayıflatan” bir adım olduğunu söyledi.

Raad, söz konusu kararın hükümetin kendi iradesiyle değil, “ABD’nin diktesiyle” alındığını ifade etti.

Silahların teslim edilmesinin düşmana “iç istikrarla oynama fırsatı vereceğini” vurgulayan Raad, bunun İsrail’le olan çatışmayı “iç çatışmaya dönüştürme” riskine işaret etti. “Biz barıştan yanayız ama bu karar çok tehlikeli. Peki sonuçlarını nasıl garanti edebiliriz?” diye sordu.

“Silah bırakmak intihardır”

Raad, “Silah bırakmak intihardır, biz intihara niyetli değiliz,” dedi. Devletin kendi imkânlarıyla otoritesini tesis edebileceğini ancak düşmanla tek başına baş edemeyeceğini belirtti.

Partisinin, “Devlet, işgali sona erdirecek ve ülkeyi koruyacak güce ulaştığında silahların sadece devletin elinde toplanması” ilkesine bağlı olduğunu yineledi.

Hükümetten çekilme kararı

Partisinin bakanlarının hükümetten çekilmesi konusuna da değinen Raad, “Hükümetin belli başlı bakanlıklarda olumlu yönleri var ancak içinde kalıp kalmama kararını parti verecek,” dedi.

Öte yandna Raad, silah teslimi sonrası yapılacak yeniden imar çalışmalarına karşı da tavrını koydu. “Silah tesliminden sonra yeniden imar için harcanan her kuruş, reddedilen ve istenmeyen paradır,” dedi.

Raad, kan dökülmesine katkıda bulunanlardan yardım kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Açıklamasını noktalayan Raad, “Ölüm, silahı teslim etmekten iyidir. Gitsinler denizi doldursunlar,” ifadelerini kullandı.