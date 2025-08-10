İran'dan Gazze'deki Soykırıma Karşı Uyarı; Rusya'dan Kafkasya İçin Bölgesel Çözüm Vurgusu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bu haber paketinde, Avrupa Parlamentosu’nun Gazze krizine karşı Avrupa’nın hareketsizliğini eleştirmesi, Rusya’nın Kafkasya’da bölgesel çözümlere vurgu yapması ve Hindistan ile Çin arasındaki sınır gerilimlerinin azalması gibi başlıklar yer alıyor.

- İran'dan Gazze'deki Soykırımın Devamına Karşı Uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı, siyonist rejim kabinesinin Gazze Şeridi’ni tamamen işgal etme ve bölge halkını zorla yerinden etme kararını kınayarak, bu adımı Filistin halkına yönelik soykırım planının tamamlanması ve Filistin’in kimliği ile varlığının yok edilmesi yönünde değerlendirdi.

Bakanlık, Gazze ve işgal altındaki Filistin’deki gelişmelere ilişkin yayımladığı bildiride, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’da süren katliam ve soykırımın yanı sıra Kudüs’teki İslami kutsal mekânlara yönelik saldırılara karşı derin endişe ve öfkesini dile getirdi. İran, özgürlük yanlısı devletlerin ve halkların mazlum Filistin halkıyla dayanışma içindeki tutumlarını takdir ettiğini belirterek, uluslararası toplumun soykırımı durdurma ve Gazze halkına acil yardım sağlama sorumluluğuna dikkat çekti.

- Rusya: Kafkasya'da Barış, Bölge Dışı Güçlerin Nüfuzu İçin Bahane Olmamalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, bölge dışı aktörlerin Kafkasya’ya girişi ve müdahalesinin bu bölgede daha fazla sorun yaratmaması gerektiğini belirtti. Maria Zakharova, en iyi seçeneğin Rusya, İran ve Türkiye’nin desteğiyle bölgesel çözümler bulmak olduğunu vurguladı.

Zakharova, bölge dışı aktörlerin katılım ve müdahalelerinin barış gündemini güçlendirmesi gerektiğini, aksi takdirde daha fazla sorun ve anlaşmazlık yaratabileceğini ifade etti.

- Amerikalı Doktordan Gazze'deki Açlık Felaketiyle İlgili Acı Rapor

Amerikalı doktor Mark Brawner, kısa süre önce Gazze Şeridi’nden döndükten sonra yaptığı açıklamada, bölgede yaygın açlık nedeniyle halkın tümörler ve enfekte yaralarla mücadele ettiğini belirtti. Brawner, Gazze’nin acil ve koşulsuz bir ateşkese ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023’te Gazze’ye karşı başlattığı savaşın ardından, bombardımanlarla eş zamanlı olarak halkı aç bırakma suçunu işlediği ifade edildi. 2 Mart’tan itibaren tüm geçiş noktalarının insani yardımlara kapatılmasıyla birlikte, gıda ve ilaç girişinin engellenmesi açlık ve kıtlığı daha da derinleştirdi. Bu durum, bölgeyi tarihin en büyük “insani felaketi” noktasına taşıdı.

- Hindistan - Çin Sınırında Gerilim Azalıyor, Teknik Görüşmeler Sürüyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Yeni Delhi ile Pekin arasında “Depsang” ve “Demchok” sınır noktalarında devriye planlamasına dair anlaşmanın uygulamaya konduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca, “Doğu Ladakh” bölgesindeki önceki sınır anlaşmalarının hâlâ geçerli olduğunu belirtti.

Hindistan diplomatik kaynaklarına göre, Yeni Delhi yönetimi Çinli yetkililerle ticaret engelleri ve ekonomik ilişkilerdeki kısıtlayıcı tedbirleri de gündeme getirdi ve bu konular teknik düzeyde ele alındı.

Bakanlık, Çin tarafıyla anlaşmazlıkların yönetimi ve iletişimin güçlendirilmesi için somut adımlar atıldığını vurguladı. Ancak sınır geriliminin tamamen sona ermesi ve meselelerin nihai çözümü için teknik müzakerelerin devam etmesi gerektiğini ifade etti.