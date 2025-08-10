İstanbul Halkından Gazze'ye Destek Gösterisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yaklaşık 15 sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde düzenlenen bu gösteri, İstanbul’un Beyazıt Meydanı’nda toplanan katılımcılarla başladı. Bu hareketin amacı, siyonist rejimin Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü soykırım ve abluka suçlarına dünya kamuoyunun dikkatini çekmekti.

Binlerce protestocu, “İsrail Katil, Filistin’den Defol” ve “Gazze’nin Çocukları Bizi Bekliyor” gibi sloganlar attı. Katılımcılar, Türkiye ve Filistin bayraklarının yanı sıra “Siyonist Katiller Hesap Verecek” ve “İsrail Gazze’yi Açlığa Mahkûm Ediyor” yazılı pankartlar taşıdı.