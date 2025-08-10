Tehdit Maduro’ya, Silah Netanyahu’ya; X Kullanıcılarından ABD’nin Venezuela Cumhurbaşkanına Yönelik Hamlesine Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika, Nicolas Maduro’nun yakalanmasına yol açacak bilgilere 50 milyon dolar ödül belirledi. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce de Maduro ile ilgili her türlü bilgi için 25 milyon dolar ödül koymuştu. Amerika’nın Maduro’ya karşı attığı bu yeni adım, X kullanıcılarının tepkisini çekti. Parstoday bu tepkilere göz atıyor.

- Maduro Yalnız Değil

X sosyal medya platformu kullanıcısı Son Polemicas, bir mesajında Nicolas Maduro’ya destek verdi.

Şöyle yazdı: “Nicolas Maduro, dünyanın en saygın ve etkili özgür liderlerinden biridir. Maduro yalnız değil.”

- Teröriste Destek

X sosyal medya platformu aktivisti “Lilliana Corredor”, Amerika’nın Maduro’nun yakalanması için ödülü artırması ve El-Colani için belirlenen 10 milyon dolarlık ödülün kaldırılması arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

Şöyle yazdı: “Amerika, Venezuela’nın demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Maduro’yu devirmek istiyor ve şimdi onun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Buna karşılık, terörist El-Colani için belirlenen 10 milyon dolarlık ödülü kaldırdı!”

- Acınası

X kullanıcısı “hard winter”, Amerika’nın Maduro’nun yakalanması için ödülü artırmasını acınası olarak nitelendirdi.

Şöyle yazdı: “Amerika’nın Maduro’nun yakalanması için ödülü artırması boş ve acınası bir hamledir.”

- İkiyüzlülük

X kullanıcısı “Dipak Kumar Singh”, Amerika’nın bu adımını ikiyüzlülük olarak değerlendirdi.

Şöyle yazdı: “Amerika, Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koydu. Aynı Amerika, Irak’tan Libya’ya ve şimdi Venezuela’ya kadar dış müdahaleleri sert şekilde eleştiriyor. Hükümetleri değiştirmek Amerika’nın eğlencesi ve bu onun zirveye ulaşmış ikiyüzlülüğünü gösteriyor.”

- Soykırıma Teşvik

X sosyal medya platformu kullanıcısı “Art Crunchy”, Amerika Senatosu’nda Netanyahu’ya gösterilen destek ile Maduro’nun yakalanması için ödül artırılmasını karşılaştırdı.

Şöyle yazdı: “Amerika, Maduro’nun başına 50 milyon dolar ödül koydu; aynı zamanda, şu anda soykırım işleyen ve yarım milyon Filistinliyi öldürmüş olan savaş suçlusu Netanyahu’yu Senatosuna davet ediyor ve coşkulu alkışlarla karşılıyor.”

- Siyonist Rejimle Düşmanlık

X sosyal medya aktivisti “Ahmad Alyehri”, Amerika’nın bu tutumunun Maduro’nun İsrail rejimiyle açık düşmanlığına dayandığını belirtti.

Şöyle yazdı: “Nicolas, İsrail ile açıkça düşmanlık ediyor. Amerika, Latin Amerika ülkelerine arka bahçesi gibi davranıyor ve onların Rusya ile Çin’e yaklaşmasına izin vermiyor, vermeyecek.”

- Kelepçe Maduro’ya, Bomba Netanyahu’ya

X kullanıcısı “Dina H”, Amerika’nın bu yaklaşımını eleştirdi ve şöyle yazdı: “Kelepçe Maduro’ya, bomba Netanyahu’ya. Kurallar senin için, soykırım benim için.”