Trump’tan Evsizleri Şehir Dışına Atma Kararı: Güvenlik Adımı mı, Yeni Bir Kriz mi?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Trump ayrıca Washington’daki evsizleri şehir dışına çıkararak, başkente uzak bölgelerde yerleştirme sözü verdi. “Yerel Yönetim Yasası”na (Home Rule Act) dayanarak alınan bu karar, yerel yetkililer, insan hakları örgütleri ve uzmanlar tarafından sert tepkilerle karşılandı.

Peki bu karar neden alındı ve gerçekten Washington’un sorunlarını çözebilir mi?

Trump, bu adımı “başkenti kanunsuzluktan kurtarmak” ve “Washington’a güvenlik ve estetik kazandırmak” amacıyla attığını savundu. Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımlarda Washington’u “suç, vahşet ve pislik dolu” bir şehir olarak tanımlayan Trump, evsizleri bu durumun önemli bir parçası olarak gösterdi.

Washington DC’nin sembolik önemine dikkat çeken gözlemciler, bu kararın sadece güvenlik amacı taşımadığını; aynı zamanda Demokratların etkili olduğu bir şehirde Trump’ın gücünü gösterme çabası olduğunu belirtiyorlar. Federal polisin devreye alınması ve Ulusal Muhafızların sahaya sürülmesi, siyasi bir mesaj olarak da değerlendiriliyor.

Washington’un Evsizlik ve Suç Sorunu

Sosyal Katılım Derneği’nin verilerine göre, 700 bin nüfuslu Washington’da yaklaşık 3.800 evsiz ya sokaklarda ya da acil barınma merkezlerinde yaşıyor. Bu durum, hem sosyal hem de görsel sorunlara yol açıyor.

2024 yılında Washington’daki ağır suç oranı %35, 2025’in ilk yedi ayında ise %26 oranında düşmesine rağmen, 2023 yılında suç oranlarının ciddi şekilde yükselmesi, başkenti ülkenin en tehlikeli şehirlerinden biri haline getirmişti. Bu geçmiş tablo, Trump’a bu kararı alması için bir “zemin” oluşturmuş gibi görünüyor.

Şehrin ayrıca ekonomik eşitsizlik, uygun fiyatlı konut eksikliği ve federal yönetim ile yerel yönetim arasında süregelen siyasi gerilimler gibi yapısal sorunları da bulunuyor. Washington, özel bir federal bölge statüsüne sahip olduğu için Kongre’nin doğrudan denetimi altında ve sınırlı özerkliğe sahip. Bu nedenle Trump’ın aldığı karar, yerel yetkililerle yeni bir gerilim alanı yaratmış durumda.

Geçici Güvenlik mi, Kalıcı Sorunlar mı?

Trump’ın planı kısa vadede düzeni sağlayabilir; çünkü DC’deki Ulusal Muhafızlar doğrudan başkana bağlı ve yerel yönetimin onayına ihtiyaç duymuyor. Ancak, evsizlerin zorla yer değiştirmesi, yeni yasal ve etik sorunlara yol açabilir.

Washington Evsizler Hukuk Kliniği gibi insan hakları örgütleri, bu adımı hukuksuz ve insan haklarına aykırı olarak nitelendiriyor. Ayrıca bu karara karşı hukuki itirazların gündeme gelmesi bekleniyor.

DC’nin Demokrat Belediye Başkanı Muriel Bowser ise bu karara karşı çıkarak, Trump’ın müdahalesini aşırı ve gereksiz bulduğunu açıkladı.

Son yıllarda azalan suç oranları da Trump’ın “kontrolden çıkmış suç” söylemini abartılı hale getiriyor. Dahası, evsizlerin başka bölgelere zorla taşınması ama kalıcı çözümler (örneğin sosyal hizmetler veya uygun fiyatlı konutlar) sunulmaması, sorunların başka alanlara yayılmasına neden olabilir.

Sonuç: Güç Gösterisi mi, Sorun Çözümü mü؟

Trump’ın planı kısa vadede şehirde bir güvenlik algısı yaratabilir, ancak fakirlik, konut yetersizliği ve toplumsal eşitsizlik gibi temel sorunlara değinilmediği sürece, bu planın uzun vadede kalıcı bir başarı getirmesi beklenmiyor.

Ayrıca sivil toplumun direnci ve hukuki süreçler, Trump’ın bu planını ciddi şekilde zorlaştırabilir.