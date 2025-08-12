Trump’ın Eşi Görülmemiş Gümrük Tarifeleri: Amerikan Tüketicileri Ne Kadar Bedel Ödüyor?

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birçok ülkeden ithal edilen ürünlere yeni tarifeler getirilmesiyle, Donald Trump’ın ticaret politikalarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkileri daha da netleşmeye başladı. Parstoday’in NBC News’e dayandırdığı haberine göre, ABD şu anda çoğu ülkeye %15 oranında gümrük vergisi uyguluyor. Bazı Asya ülkeleri bu oranla %19’a kadar, diğer bazı ülkeler ise %20 ile %50 arasında değişen tarifelerle karşı karşıya. Ayrıca, Çin menşeli ürünlere önümüzdeki hafta %55 oranında yeni bir tarife uygulanacak. Ancak bu, taraflar arasında bir ticaret anlaşması sağlanmazsa gerçekleşecek.

ABD hükümetinin son verilerine göre, bu tarifelerin ardından Haziran ayından itibaren ülkede gıda, mobilya ve ev eşyalarının fiyatlarında artış yaşanıyor. Yale Üniversitesi’ne bağlı Budget Lab tarafından yapılan bir tahmine göre, bu tarifeler kısa vadede fiyatların %1.8 oranında artmasına neden oluyor ki bu da Amerikan hanehalkının yıllık gelirinde ortalama 2.400 dolarlık bir düşüşe eşdeğer.

Bu Noktaya Nasıl Gelindi?

Trump, Nisan ayında 66 ülke, Avrupa Birliği, Tayvan ve Falkland Adaları’ndan yapılan ithalata geniş kapsamlı gümrük vergileri uyguladı. Bu adım, iç üretimi desteklemek ve küresel ticaret dengesini sağlamak amacıyla atıldı. Kısa süreli bir askıya almanın ardından, %10’luk genel bir vergi devreye alındı ve Trump, 1 Ağustos’tan itibaren tarifelerin daha da artacağını duyurdu. Bu artış geçtiğimiz perşembe günü yürürlüğe girdi. Kanada’ya %35 ve Brezilya ürünlerine %50 oranında tarife uygulanacağı da açıklandı. Ayrıca, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımı gerekçesiyle, bu ülkeye yönelik ithalat vergisi %25’ten %50’ye çıkarıldı.Alüminyum, çelik ve ilaç gibi ürünlerde uygulanan dağınık tarifeler hâlen yürürlükte.

Fiyat Artışları Başladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Haziran ayında birçok üründe fiyatların yükseldiğini bildirdi. Giysi ve ayakkabı gibi ürünler tarifelerden en çok etkilenen kalemler arasında yer alıyor. Ayakkabı fiyatlarının %39’a, giyim ürünlerinin ise %37’ye kadar artabileceği tahmin ediliyor. Ortalama olarak, Amerikalılar ithal ürünler için şu anda %18.6 oranında vergi ödüyor ki bu, 1933’ten bu yana en yüksek seviyedir.

Gıda ve İçecekler Daha Pahalı Olacak

Tarafsız bir araştırma kuruluşu olan Vergi Vakfı’nın analizine göre, ABD yerel üretimde yetersiz olduğu için gümrük tarifeleri gıda fiyatlarını artıracaktır. Balık, kahve, alkollü içecekler, muz ve bira gibi ürünlerin fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.Alkollü içecek endüstrisindeki birlikler, Avrupa menşeli içkilere getirilecek %15’lik verginin 25 binden fazla kişinin işini kaybetmesine ve 2 milyar dolarlık satış kaybına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Otomobil Fiyatları Şimdilik Sabit

Ferrari gibi bazı otomobil üreticileri fiyatlarını artırsa da, çoğu marka henüz netleşmeyen tarife bilgilerini beklemekte. Ancak bu durumun değişebileceği belirtiliyor. General Motors, tarifelerin etkisinin yılın üçüncü çeyreğinde daha belirgin hale geleceği konusunda uyarıda bulundu. Toyota ise ikinci çeyrekte kârında %37 düşüş yaşandığını ve bunu Trump’ın tarifelerine bağladığını açıkladı.

Belirsizliğini Koruyan Alanlar

Yeni tarifelere rağmen bu politikaların geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Trump’ın tarifeleri uygulamak için kullandığı "acil yetkiler yasası" yargı zorluklarıyla karşı karşıya ve bu konu muhtemelen ABD Yüksek Mahkemesi’ne taşınacak. Çin menşeli ürünlere uygulanacak tarifeler henüz kesinleşmedi.Ayrıca, Trump 800 doların altındaki düşük değerli ithalat paketlerine tanınan vergi muafiyetini de iptal etti. E-ticaret şirketlerinin vergi ödemekten kaçınmak için kullandığı bu yasa, 29 Ağustos’tan itibaren tüm ülkeler için kaldırılacak.