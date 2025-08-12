Bakan Kurum: Balıkesir'deki depremin ardından 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapı tespit edildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."