Avustralya’dan Filistin Devletini Tanıma Kararı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Anthony Albanese, “Bugün teyit edebilirim ki, Eylül ayında yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Avustralya, Filistin devletini tanıyacaktır” dedi. Albanese, ülkesinin, aldığı taahhütler çerçevesinde Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanıyacağını ve bu hakkı gerçeğe dönüştürmek için uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Avustralya’nın bu kararı, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından geldi. Bu gelişme, Siyonist rejimin öfke ve tepkisine yol açtı. İspanya, İrlanda, Norveç ve Malta’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri ise Filistin’i tanıma sürecini ya değerlendiriyor ya da bu yönde adımlar atıyor.