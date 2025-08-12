  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Foto

Avustralya’dan Filistin Devletini Tanıma Kararı

12 Ağustos 2025 - 17:39
News ID: 1716422
Avustralya’dan Filistin Devletini Tanıma Kararı

Avustralya Başbakanı, pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkesinin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda bağımsız Filistin devletini tanıyacağını duyurdu.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Anthony Albanese, “Bugün teyit edebilirim ki, Eylül ayında yapılacak 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Avustralya, Filistin devletini tanıyacaktır” dedi. Albanese, ülkesinin, aldığı taahhütler çerçevesinde Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkını tanıyacağını ve bu hakkı gerçeğe dönüştürmek için uluslararası toplumla iş birliği yapacaklarını ifade etti.

Avustralya’nın bu kararı, bazı Avrupa ülkelerinin Filistin’i devlet olarak tanımasının ardından geldi. Bu gelişme, Siyonist rejimin öfke ve tepkisine yol açtı. İspanya, İrlanda, Norveç ve Malta’nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleri ise Filistin’i tanıma sürecini ya değerlendiriyor ya da bu yönde adımlar atıyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha