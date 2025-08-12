İran ve Dünya Gündemi | İran-Irak Güvenlik Anlaşması ve Gazze İçin Yükselen Adalet Çığlığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ayrıca, Filistinli gazetecilerin İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmesi, ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerinin 90 gün daha askıya alınması, İsrail ordusunun Gazze sınırına büyük yığınak yapması ve dünyanın dört bir yanında İsrail’in soykırım politikalarına karşı düzenlenen protestolar, bu haber paketinin diğer önemli başlıkları arasında yer alıyor:

İran ve Irak’tan Ortak Güvenlik Adımı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Bağdat’ta yaptığı açıklamada, İran ile Irak arasında imzalanan güvenlik anlaşmasının amacının “iki ülkenin içişlerine karışılmasının önüne geçmek ve karşılıklı istikrarı güçlendirmek” olduğunu belirtti.

Laricani, “Bu anlaşmanın temel noktası, İran ve Irak’ın güvenliğini bozacak her türlü dış müdahaleyi önlemek. Kalıcı bir bölgesel istikrarın tesis edilmesi ana hedeftir,” dedi.

İran’dan Gazeteci Katliamına Sert Tepki

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İsrail’in Filistinli gazetecileri kasten hedef alarak öldürmesini “zayıflığın ve korkunun açık göstergesi” olarak niteledi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA), Gazze’deki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilere ait çadırı hedef aldı. Bu saldırıda aralarında El-Cezire muhabirlerinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Irakçi şöyle konuştu:“Gazetecileri hedef almak, bir gücün değil; tecrit edilmiş, dünyaca nefret edilen ve çöküşe sürüklenen bir rejimin korkusunun göstergesidir.”

İsrail Gazze Sınırına Yoğun Askeri Yığınak Yapıyor

Amerikan Newsweek dergisi, yeni yayımladığı uydu görüntülerine dayandırdığı özel haberinde, İsrail’in Gazze Şeridi çevresine ciddi miktarda asker ve askeri ekipman konuşlandırdığını ortaya koydu.

Bu gelişme, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’nin tamamının işgali için sunduğu planın, kabine tarafından onaylanmasının hemen ardından geldi. Uluslararası toplumdan bu plana karşı geniş çaplı tepkiler ve uyarılar yükseliyor. Birçok insan hakları kuruluşu, bu planın insani felaket doğuracağını vurgulayarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

Gazze İçin Küresel Öfke: Tunus, Fas ve İsveç’te Protestolar

Tunus’un başkentinde, yüzlerce kişi sokaklara çıkarak Gazze’deki savaşı ve İsrail’in sivillere yönelik açlık politikalarını protesto etti.

Fas’ta halk, sokak gösterileriyle İsrail’in Gazze saldırılarını kınadı ve acil barış çağrısı yaptı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de, vatandaşlar ellerinde pankartlarla Tel Aviv yönetiminin insanlık dışı politikalarını lanetleyerek, Gazze halkına destek gösterdi.

ABD ve Çin'den 90 Günlük Ticari Ateşkes

ABD ve Çin, aralarındaki gümrük savaşı kapsamında uygulanan karşılıklı ağır tarifeleri 90 gün daha askıya alma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan yüksek tarifelerin 10 Kasım 2025’e kadar kaldırıldığını açıkladı. Çin Ticaret Bakanlığı da benzer şekilde, bazı gümrük dışı engellerin kaldırılacağını ve ticaretin önünü açacak adımların atıldığını duyurdu.

Uzmanlara göre bu karar, sezonluk ithalatı destekleyecek ve ticari gerginliği geçici de olsa azaltacaktır.