Netanyahu'ya aile şoku

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in Salı günü kapalı görüşmelerde dile getirdiği açıklamalara göre, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun ailesi, Gazze Şeridi’nin kalan bölümlerinin işgaline karşı çıkması nedeniyle onu görevden uzaklaştırmayı planlıyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Zamir’in üst düzey general ve emekli komutanlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Netanyahu’ya yakın çevrenin planı desteklememesi nedeniyle onun görevine son vermeyi hedeflediğini söylediğini aktardı.

Zamir, Netanyahu'nun reddettiği planın, ona yönelik baskının temel nedeni olduğunu belirtti.

Haberde, toplantıya katılan bir kaynağın ifadelerine de yer verildi:

“Zamir çevresinde neler olduğunu çok iyi anlıyor ve ordunun kontrolünü Netanyahu ile Savaş Bakanı Israel Katz’a teslim etme niyetinde değil. Genelkurmay Başkanı, Netanyahu’nun ailesinin onu selefi Herzi Halevi’ye davrandıkları şekilde muamele etmek istediğine inanıyor.”

Zamir’in bu açıklamaları, Savaş Bakanı Katz’ın Zamir tarafından onaylanan bir dizi atamayı reddetmesinin hemen ardından geldi.