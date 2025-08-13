Norveç, Netanyahu'ya yönelik emri uygulamaya hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kravik, ülkesinin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’ya yönelik çıkarılan uluslararası tutuklama emrine bağlı kalacağını bir kez daha teyit etti.

Kravik, Netanyahu’nun Norveç topraklarına adım atması durumunda, ülkenin mahkeme kararına uygun olarak gerekli adımları atacağını açıkladı.

Norveç’in, UCM üyesi olarak mahkemenin kararlarına yasal olarak uymak zorunda olduğunu belirten Kravik, Oslo’nun uluslararası hukuka olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu açıklama, Norveç’in uluslararası suçlardan sorumlu tutulabilecek kişilerin hesap vermesini sağlama konusundaki UCM’nin misyonuna verdiği desteğin de bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

UCM, Netanyahu’ya yönelik tutuklama emirlerini Kasım 2024’te, Gazze Şeridi’nde işlenen insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle çıkarmıştı.