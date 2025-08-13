Guterres’ten İsrail'e cinsel şiddet konusunda resmi uyarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail askeri ve güvenlik güçlerinin Filistinli rehinelere yönelik cinsel şiddet uyguladığına dair “güvenilir bilgilere” ulaşıldığını belirterek Tel Aviv yönetimini uyardı.

Guterres, Pazartesi tarihli mektubunu İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon’a iletti.

Danon’un salı günü X hesabından paylaştığı mektupta, Genel Sekreter, “İsrail silahlı ve güvenlik güçleri tarafından Filistinlilere yönelik ihlallere ilişkin güvenilir bilgilere derin endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Söz konusu ihlallerin çeşitli İsrail toplama kampları, bir gözaltı merkezi ve bir askeri üste yaşandığı iddia edildi.

İsrail temsilcisi Danon ise iddiaları “asılsız ve önyargılı” sözleriyle reddetti.

BM’nin çatışma kaynaklı cinsel şiddetle ilgili yıllık raporundan önce gönderilen mektupta Guterres, BM gözlemcilerine erişim izni verilmediği için iddiaların “model, eğilim ve sistematik boyutunun” tam olarak değerlendirilemediğini kaydetti.