ABD'den Müslüman Kardeşler hamlesi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak sınıflandırma sürecini başlattığını açıkladı.

New York’ta bir radyo programına konuk olan Rubio, “Müslüman Kardeşler’i terör örgütü olarak tanımlama sürecindeyiz” diyerek, örgütün farklı ülkelerde faaliyet gösteren çok sayıda kolu bulunduğunu ve bunun ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

Rubio, bu tür bir tanımlamanın uzun bir prosedür gerektirdiğine dikkat çekerek, “Müslüman Kardeşler’in farklı şubeleri var, dolayısıyla her birinin ayrı ayrı listelenmesi gerekiyor” dedi.

Sürecin tamamlanabilmesi için kapsamlı soruşturmalar yürütüldüğünü belirten Rubio, yeterli kanıt toplanmadan yapılacak bir adımın yargı sürecinde iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

ABD yönetimi, mevcut çalışmayla örgütün terör faaliyetleriyle bağlantısını kanıtlamayı hedefliyor.