İran, 12 günlük savaşta 21 bin şüpheliyi tutukladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran polisi, Haziran ayında İsrail’le yaşanan 12 günlük savaş sırasında ülke genelinde 21 bin “şüpheliyi” gözaltına aldı. Devlet medyasına göre, Emniyet Sözcüsü Said Muntezarolmedi, gözaltıların, 13 Haziran’da başlayan İsrail hava saldırılarının ardından başlatılan geniş çaplı güvenlik operasyonları kapsamında gerçekleştiğini açıkladı.

Muntezarolmedi, güvenlik güçlerinin sokaklarda kontrol noktaları oluşturduğunu, devriyeleri artırdığını ve vatandaşlardan şüpheli gördükleri kişileri ihbar etmelerinin istendiğini belirtti.

Bu süreçte halktan gelen ihbarların yüzde 41 arttığını vurgulayan sözcü, gözaltına alınan kişilerin neyle suçlandığına dair ayrıntı vermedi. Ancak Tahran yönetimi daha önce, bazı kişilerin İsrail saldırılarını yönlendirecek bilgi aktardığı iddiasında bulunmuştu.

Savaş sürecinde İran, ülkede yasa dışı bulunduğu iddia edilen Afgan göçmenlerin sınır dışı edilme sürecini de hızlandırdı.

Yardım kuruluşlarının aktardığına göre, yerel yetkililer bazı Afgan vatandaşlarını İsrail adına casuslukla suçladı.

Polis operasyonlarında 2 bin 774 kaçak göçmen gözaltına alınırken, telefon incelemeleri sonucu 30 “özel güvenlik dosyası” tespit edildi.

Ayrıca 261 kişi casusluk, 172 kişi ise izinsiz görüntü kaydı suçlamasıyla tutuklandı.

Muntezarolmedi, savaş sırasında siber suçlarda da ciddi artış yaşandığını belirterek, 5 bin 700’den fazla çevrim içi dolandırıcılık ve yetkisiz para çekme vakasının soruşturulduğunu söyledi.

“Siber uzay bu dönemde önemli bir cepheye dönüştü” ifadelerini kullandı.

Haziran ayından bu yana casusluk suçlamasıyla yedi kişi idam edildi.