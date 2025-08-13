İsrail ordusu Gazze'yi işgalde gerilla savaşı bekliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun Gazze Şehri’nin yeniden işgali sırasında Kassam Tugayları ve diğer direniş gruplarının gerilla savaşı yürüteceğini öngördüğünü yazdı.

Bu senaryoda İsrail güçleri, yoğun nüfuslu bölgelerde savaşçı saldırıları, tanksavar füzeleri ve keskin nişancı ateşiyle karşılaşacak.

Üst düzey yetkililer, bazı kabine üyelerinin Beyt Hanun’da uygulanan yıkım stratejisinin Gazze Şehri’nde de tekrarlanmasını talep ettiğini aktardı.

Ancak askeri kaynaklara göre, şehrin yüksek ve yoğun nüfuslu binalarının yıkılması daha büyük mühendislik ekipmanları ve ilave asker gerektiriyor.

Ordu, bu çapta bir operasyonun en az 100 bin yedek askerin çağrılmasını gerektireceğini, bunun da mevcut yıllık kota sınırını aşacağını belirtiyor.

Askeri planın en kritik unsuru, 1,2 milyon sivilin tahliyesi. Tahliye sürecinin 7–10 gün süreceği, ardından şehrin kontrolünün saatler veya günler içinde sağlanabileceği öngörülüyor. Operasyon sonrası, şehrin yer üstü ve yer altı altyapısının imhası için bir yıldan fazla zaman harcanması planlanıyor.

Ancak operasyon henüz yasal onay almadı. Askeri Başsavcı Yifat Tomer-Yerushalmi, Gazze’nin işgal edilmesi halinde İsrail’in uluslararası hukuk uyarınca yiyecek, su, sağlık, eğitim ve altyapı temini dahil tüm sivil sorumlulukları üstlenmek zorunda kalacağı konusunda uyardı.

Arap ve Batı ülkeleri, İsrail’in yeniden işgal planını “tehlikeli, kabul edilemez bir tırmanış” ve “uluslararası hukukun ihlali” olarak niteleyerek kınadı.

İsrail, ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yürüttüğü saldırılarda 61 bin 599 Filistinliyi öldürdü; 154 bin 88 kişi yaralandı, 9 binden fazlası kayboldu. Çoğu kadın ve çocuk olan yüz binlerce sivil yerinden edildi, bölgede eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket yaşanıyor.