İsrail, Gazze’yi işgal planının ana hatlarını onayladı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün (Çarşamba) Gazze Şeridi’ni işgal planının “geniş hatlarını” onayladı.

Askeri değerlendirmelere göre, çatışmaların Kassam Tugayları öncülüğünde gerilla savaşı biçiminde gelişmesi ve İsrail ordusunu yıpratmaya yönelik yoğun direniş taktiklerinin öne çıkması bekleniyor.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, kararın Genelkurmay, Şin Bet ve diğer üst düzey komutanların katıldığı bir toplantıda alındığını belirtti.

Toplantıda, Zeytun mahallesindeki devam eden saldırılar dahil olmak üzere mevcut operasyonların ele alındığı aktarıldı.

Adraee, Genelkurmay Başkanı’nın hazırlık seviyesinin artırılması, yedek kuvvetlerin göreve çağrılması ve birliklere kısa süreli dinlenme verilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

İsrail hükümeti, geçtiğimiz Cuma günü Başbakan Benyamin Netanyahu’nun sunduğu, Gazze Şeridi’nin tamamının işgalini ve Filistinlilerin kuzeyden güneye zorla göç ettirilmesini öngören aşamalı planı onayladı.

Plana göre, iki hafta içinde Han Yunus’taki siviller “sığınaklara” yerleştirilecek; güneyde ise ABD-İsrail ortaklığında işletilen merkezlere benzer 12 yardım dağıtım noktası kurulacak. Bu sürecin, Gazze Şehri’ne yönelik kara operasyonları başlamadan önce yaklaşık altı hafta sürmesi planlanıyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından Gazze’de soykırım suçlamasıyla aranan Netanyahu, operasyonun hızlandırıldığını açıkladı. Gazze’yi Hamas’ın son kalesi olarak nitelendiren Netanyahu, rehine takası öncelikli olmak üzere “nispeten hızlı” bir ilerleme hedeflediklerini savundu.

Ancak güvenlik kabinesinde planın süresi ve uygulanabilirliği konusunda görüş ayrılıkları bulunuyor. İsrail medyası, Netanyahu ve bakanlarının, Genelkurmay Başkanı’nın Gazze Şehri’ni işgal ve savaşın devamını öngören en az iki planını reddettiğini bildirdi.