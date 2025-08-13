Ekber Genci: Netanyahu ve Rıza Pehlevi’ye bin lanet

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı muhalif Ekber Genci, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun “İran’da Demokrasiye Giden Yol” adlı kitabına atıfta bulunarak İran halkını hükümetlerine karşı ayaklanmaya çağırdığı video mesajını sert biçimde eleştirdi.

Netanyahu, 12 Ağustos’ta yayımlanan videoda elinde bir bardak su tutarak, İsrail’in su teknolojisinin, İslam Cumhuriyeti’nin yönetimi devrildikten sonra “her İran şehrine akacağını” vaat etti.

İran’daki ciddi kuraklık ve su sıkıntısını siyasi değişimle ilişkilendiren Netanyahu, İran halkına “sokaklara çıkma” ve “adalet, hesap verebilirlik ve özgürlük” talep etme çağrısında bulundu. Konuşmasını muhaliflerin sloganı olan “Kadın, Yaşam, Özgürlük” ifadesiyle tamamladı.

Netanyahu yaklaşık beş dakikalık video boyunca, Genci’nin 2008 tarihli kitabını göstererek onu İran muhalefetinin sesi olarak nitelendirdi. Boston Review tarafından yayımlanan kitap; demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dayalı “reform” yolunu ortaya koyuyor ve ABD’ye, İran’la tehdit veya askeri müdahale yerine barışçıl yollardan diyalog kurma çağrısı yapıyor.

Ekber Genci kimdir?

1960 doğumlu Ekber Genci, başlangıçta İslam Devrimi’ni desteklerken 1990’ların ortalarına gelindiğinde İslam Cumhuriyeti’nin sert bir eleştirmenine dönüştü. Daha sonra yurt dışına taşınan Genci, hem İran hükümetine hem de Batı’nın bölgedeki müdahalelerine karşı sesini yükseltmeyi sürdürdü.

Genci, uzun süredir İsrail’in bölgedeki politikalarını sömürgeci ve şiddet içerikli olarak nitelendiriyor. Geçmişte Netanyahu’ya yönelik sert eleştirilerde bulunan Genci’nin yazıları arasında “İsrail’in Yahudi Devleti: Bir Apartheid Devleti” başlıklı Huffington Post makalesi de yer alıyor.

Genci, sosyal medyada yayımladığı iki mesajda, Netanyahu’nun kitabını siyasi propaganda amacıyla kullandığını belirterek tepki gösterdi. İlk mesajında, “Hain Rıza’ya bin lanet, yurtsever bana bin lanet” başlığıyla şunları yazdı:

“Şimdi Netanyahu, ‘hain satılmış Rıza’yı bir kenara bırakıp, İsrail ve bu soykırım savaş suçlusu hakkında sürekli eleştirilerde bulunan benim kitabımı, ‘İran’da Demokrasiye Giden Yol’u tanıtıyor. Rıza haine milyon lanet, ülkesini seven bana yüz bin lanet. Peki, neden bana yüz bin lanet? Çünkü şu utanç, ebediyen benimle kalacak: 21. yüzyılın en büyük Holokost faili, 20 bin cinayetle en büyük çocuk katili, dünyanın baş teröristi… kitabımı tanıttı.”

Genci ikinci mesajında, monarşist sürgünleri ve İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’ı hedef aldı:

“Eğer Mossad bu kadar yozlaşmamış olsaydı, kitabım Netanyahu gibi bir çocuk katilinin eline geçmezdi ve o da bunu İranlılara yönelik propagandasında kullanamazdı. Bu sefil monarşistler hâlâ soykırım efendilerinin önünde eğilip ülkemizi bombalamaları için yalvarıyor.”

Genci, mesajını Rıza Pehlevi’yi Netanyahu’ya benzeterek bitirdi:

“Rıza, hain ve tabutluk monarşistler, Netanyahu’nun kefeni olsun, cehennemde onunla birlikte yansınlar.”

Muhalif söylemin siyasi araçsallaştırılması

Söz konusu olay, Ekber Genci gibi muhalif isimlerin görüşlerinin yabancı aktörler tarafından nasıl siyasallaştırılıp çarpıtılabileceğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi. İslam Cumhuriyeti’ne yönelik sert eleştirilerine rağmen, Genci hiçbir zaman yabancı müdahaleyi veya İsrail gibi güçlerle ittifakı savunmadı.

Yaşananlar, özellikle şiddet içermeyen reformu savunan muhalif söylemlerin, yabancı gündemlere hizmet edecek şekilde nasıl çarpıtılabileceğini hatırlatan çarpıcı bir örnek olarak değerlendirildi.