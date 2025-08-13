Uzman: Laricani'nin Lübnan'daki görevi son derece karmaşık

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran'ın yeni atanan Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Irak ve Lübnan'a gerçekleştirdi.

Laricani'nin Bağdat'ta yeni bir güvenlik anlaşması imzaladığı, Beyrut'ta ise Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Aun ile bir araya geldiği bildirildi.

İranlı yayın organı Tabnak'a konuşan Batı Asya uzmanı Seyyid Hadi Seyyid Afgahi, Laricani'nin ziyaretlerinin zamanlamasına ve hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afgahi, bölgedeki mevcut koşulların İran'ın politika önceliklerinde bir değişiklik gerektirdiğini ifade etti.

Laricani, Beyrut havalimanına varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Her koşulda Lübnan halkının yanında olacağız," dedi.

Irak ile stratejik güvenlik anlaşması

Ziyaretinin ilk durağı olan Irak'ta temaslarda bulunan Laricani, mevkidaşı Kasım el-Araci ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Görüşmelerin ardından Laricani ve Araci, Başbakan Sudani'nin de katılımıyla yeni bir güvenlik anlaşmasına imza attı.

Afgahi, bu anlaşmanın daha önce imzalanan ve ağırlıklı olarak Irak'ın kuzeyindeki terör gruplarının silahsızlandırılmasına odaklanan mutabakatı tamamlayıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Uzman, yeni anlaşmanın ABD'nin bölgedeki varlığı, İsrail faktörü ve IŞİD'in yeniden canlanma ihtimali gibi daha geniş ve stratejik konuları kapsadığını söyledi.

ABD'nin Irak hükümetine Haşd Şabi'nin lağvedilmesi yönünde yoğun baskı uyguladığını anımsatan Afgahi, "ABD'nin hedefi Haşdi Şabi'yi ortadan kaldırmak, Irak'taki stratejik denklemleri değiştirmek, Şiilerin parlamentodaki gücünü azaltmak ve ülkenin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi için zemin hazırlamaktır," diye konuştu.

"Süleymani, Irak için yemin etmişti"

İran'ın Haşd Şabi'nin kurulmasında, eğitiminde ve silahlandırılmasında ciddi rol oynadığını vurgulayan Afgahi, bu yapının silahsızlandırılmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Afgahi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü eski Komutanı Kasım Süleymani'nin Irak'a verdiği önemi şu sözlerle aktardı:

"Rahmetli Hac Kasım Süleymani'nin bir toplantıda Irak'ın önemini üç kez vurguladığını ve üçüncüde 'Vallahi, Irak çok önemli bir ülkedir' diyerek yemin ettiğini hatırlıyorum. Kendisi de o topraklarda şehit oldu. Bu nedenle Irak ile ilişkilerimiz, bu dönemde dostlarımıza daha da yakınlaşmamızı gerektiriyor."

"Laricani'nin Lübnan'daki görevi son derece karmaşık"

Laricani'nin Lübnan ziyaretinin en önemli gündem maddesinin Hizbullah'ın silahları olduğunu belirten Afgahi, bu görevin "son derece karmaşık" olduğunu ifade etti.

Hizbullah'ın silahlarının meşru olduğunu ve Taif Anlaşması uyarınca İsrail işgali sürdüğü müddetçe varlığını koruyacağını kaydeden Afgahi, "Hizbullah'ın silahsızlandırılması, şeytanın cenneti hayal etmesi gibidir, bu mümkün değil," değerlendirmesini yaptı.

Afgahi, günümüzde Hizbullah'ın silahlarına verilen desteğin sadece Şiilerle sınırlı olmadığını, bazı Hristiyan ve Dürzi grupların da bu silahların korunması gerektiğini savunduğunu ekledi.

Uzmana göre, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskılarına rağmen Hizbullah, hukuki, güvenlik ve halk desteğine dayanan argümanlarıyla bu baskılara karşı sağlam duruyor.