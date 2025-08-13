Lübnan Caferi Başmüftüsü Kablan: Hükümet ülkeyi çöküşe sürüklüyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan Caferi Başmüftüsü Şeyh Ahmed Kablan, ülkenin "ulusal krizleri körükleyen sorumsuz ve yüzeysel bir hükümet anlayışıyla" yönetildiğini ifade etti.

Kablan, yaptığı açıklamada, "Devletin yürütme erki başarısız, aciz ve ucuz bir şekilde yönetiliyor; devlet kurumlarına ve ulusal hizmet programlarına karşı temel sorumluluklarından kaçmaktan başka bir derdi yok," diye konuştu.

Başmüftü Kablan, kalkınma ve hizmet alanlarında kapsamlı bir ulusal tepki gösterilmesi ve yeniden canlandırıcı bir halk hareketinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

"Hükümet, ülkeyle birlikte felç olmuş durumda"

Hükümetin mevcut durumunu eleştiren Kablan, "Hükümet bu alanda adeta çatısız bir ev, kâğıttan bir güç gibi… Ülke onunla birlikte felç olmuş, hasta, öfkeli; karanlığa ve mutlak bir çaresizliğe gömülmüş durumda," dedi.

Ülkenin son nefesini verdiğini belirten Kablan, bunun nedenlerini yönetsel ve icrai alandaki çöküşe, ulusal sorumluluktan kaçmaya, ayrımcılık politikalarına, siyasi kine ve devlet kurumlarını boşlukta bırakan intikamcı bir yaklaşıma bağladı.

"Siyasi teslimiyet, bir ülkenin yıkımının en büyük nedenidir"

Şeyh Kablan, hükümetin çalışma niyetinde olmadığını ve tamamen dış desteklere bağımlı hareket ettiğini savunarak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu hükümet ne çalışıyor ne de çalışmak istiyor; tamamen dış desteklere bağımlı, ülkeyi iflasa sürüklüyor. En tehlikeli yanı ise kör bir lider gibi hareket ederek, ülke içinden çok dış güçler için çalışmasıdır. Bu durum, Lübnan’ı yeni bir yapısal çöküş ve siyasi fırsatçılık dalgasının eşiğine getiriyor. Ülkenin en kıymetli kaynaklarının ise stratejik olarak terk edilmesi büyük bir felaket."

Kablan, açıklamasını halka yönelik bir çağrıyla sonlandırdı:

"Bu ülkeyi çalışmayanların eline bırakmayın. Çünkü siyasi teslimiyet, bir ülkenin yıkımının en büyük nedenidir."