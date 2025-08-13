Irak'tan ABD'ye İran ile güvenlik anlaşması yanıtı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Irak'ın Washington Büyükelçiliği, Bağdat'ın tam egemenliğe sahip bir devlet olduğunu ve kararlarının ulusal iradesine dayandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Irak ile İran arasında yakın zamanda imzalanan güvenlik mutabakat zaptına tepki göstermişti.

Büyükelçilik, yaptığı yazılı açıklamada, hiçbir devletin politikasına tabi olmadıklarını vurgulayarak, "Irak, anayasası ve ulusal yasaları doğrultusunda, çıkarlarına uygun anlaşmalar ve mutabakat zaptları yapma hakkına sahiptir" ifadesini kullandı.

Açıklamada, Bağdat'ın komşu ülkeler ve ABD dahil olmak üzere çok sayıda ülke ile karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde dostluk ve işbirliği ilişkileri geliştirdiği belirtildi.

Büyükelçilik, İran ile imzalanan güvenlik anlaşmasının iki ülke arasındaki güvenliği güçlendirmeyi ve ortak sınırları kontrol etmeyi hedeflediğini aktardı.

Ayrıca anlaşmanın iki ülkenin istikrarını ve güvenliğini artırarak bölge güvenliğine de hizmet ettiğini ekledi.

Irak ve İran arasında ortak bir güvenlik mutabakat zaptı, dün İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani'nin Bağdat ziyaretinde imzalanmıştı. Anlaşma, iki ülke arasındaki sınır güvenliği koordinasyonunu kapsıyor.