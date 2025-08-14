Lübnan'da Hizbullah ile Emel Hareketi'nin hükümeti ile ilişkileri koptu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ziyaretini iptal etmeye yönelik siyasi kampanyalara ve İran karşıtı hasmane açıklamalara rağmen dün Beyrut'a gitti.

Laricani, resmi temaslarına Baabda Sarayında Cumhurbaşkanı Jozef Aun ile görüşerek başladı. Ardından Meclis Başkanı Berri ve Başbakan Nevaf Selam ile bir araya geldi.

Öte yandan, hükümetin ABD'nin sunduğu direnişi silahsızlandırmaya "yol haritasını" benimseme kararı ülke içinde tepki yaratmaya devam ediyor.

Konuya vakıf kaynaklar, "siyasi barikatların yükselmeye başladığını ve Hizbullah ile Emel Hareketi'nin Cumhurbaşkanı Aun ve Başbakan Selam ile ilişkilerinin koptuğunu" belirtti.

El-Ahbar gazetesinin edindiği bilgiye göre, Meclis Başkanı Berri, Baabda Sarayından gelen bazı mesajlara yanıt vermedi.

Son olarak Cumhurbaşkanı Aun tarafından gönderilen Saray Danışmanı Andre Rahal'ı kabul eden Berri, kendisine sert bir üslupla konuştu.

Berri, Rahal'a "yaşananların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu, bunun planlı bir aldatmaca olduğunu" iletti.

Yarım saatten kısa süren görüşmede Berri, "Aramızda belgeyi tartışmak ve bir anlayışa varabilmemiz için meseleleri kesinleştirmeden veya bir zaman sınırı belirlemeden açık bırakmak konusunda bir anlaşma vardı. Kimse benim Hizbullah ile anlaşmazlık içinde olduğumu düşünmesin, yaşananlardan rahatsız olan genel bir Şii tutumu var," ifadelerini kullandı.

Kaynaklar, Aoun'un ziyaretçilerine "Berri ile Hizbullah arasında bir ayrım olduğu" yönünde propaganda yaptığını ve bunun özellikle Meclis Başkanı'nı rahatsız ettiğini belirtti.

Bunun üzerine Baabda Sarayına, "elindeki verilerin doğru olmadığı, Şiilerin tutumunun birleşik olduğu ve yaptığının sadece Hizbullah ile değil, Şii kesim ile arasında bir kriz yarattığı" yönünde kesin ve net bir mesaj ulaştırıldı.