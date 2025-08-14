Lula'dan BRICS'e ortak para birimini test etme çağrısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- The Economic Times’ın haberine göre, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ülkesinin ABD dolarına bağımlı olmaması gerektiğini ve bu nedenle BRICS üyesi ülkeler arasında alternatif ticaret seçeneklerini test etmeye açık olduğunu belirtti.

Lula da Silva, “BRICS’te ticaret için bir para birimimiz olabilir, bu test etmemiz gereken bir fikir,” diye konuştu.

ABD ile gümrük vergisi anlaşmazlığı

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz’da Brezilya ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 50’ye çıkaran bir kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu adımın Brezilya makamlarının Amerikan işletmeleri üzerindeki sansür ve kullanıcı verilerinin teslimi gibi taleplerini içeren baskısıyla bağlantılı olduğunu açıkladı.

Washington’a göre bu eylemler, ABD’nin insan hakları ve demokrasi alanındaki çıkarlarına zarar veriyor.

Brezilya, 11 Ağustos’ta gümrük vergileriyle ilgili olarak ABD ile istişarede bulunma talebiyle Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) başvurdu.

Brezilya, ABD’nin tüm Brezilya ürünlerine yüzde 10 gümrük vergisi ve belirli Brezilya menşeli ürünlere ek yüzde 40 vergi koyduğunu savunuyor.

Brezilya’ya göre bu tedbirler, ABD’nin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ile Anlaşmazlıkların Halli Mutabakatı (AHM) kapsamındaki yükümlülükleriyle çelişiyor.