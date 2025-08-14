Filistinli analist: Yemen’in füze saldırıları İsrail’de kriz yarattı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Filistinli siyasi analist ve İsrail meseleleri uzmanı Nizar Nezzal, el-Mesire TV’ye röportaj verdi. Nezzal, Yemen’in yaklaşık 22 aydır Amerikan ve Siyonist saldırılar ile ablukanın yol açtığı büyük fedakârlıklara rağmen Gazze cephesini ve Filistin halkını kararlı bir şekilde desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Nezzal, bazı İbranice gazetelerin Yemen’in tutumunu geniş şekilde ele aldığını ifade etti. Ayrıca Yemen’in, Siyonist varlık içindeki şehirlere ve hassas noktalara düzenlediği füze saldırılarının ciddi ekonomik zararlar doğurduğunu, bunlar arasında 30’dan fazla geminin denizde beklemesi, ticarette kısmi aksama ve İsrail hükümeti ile güvenlik mekanizmasında karışıklıklar olduğunu belirtti.

Nezzal, Yemen operasyonlarının temel amacının yalnızca maddi zarar vermek olmadığını, yerleşimciler arasında sürekli bir güvensizlik duygusu oluşturarak milyonları sığınaklara zorlamayı ve Siyonist varlık içindeki günlük, eğitim ve sosyal hayatı aksatmayı hedeflediğini açıkladı.

Nezzal ayrıca, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Dışişleri Bakanı’nın son açıklamalarına değindi. Bu açıklamaların, sözde “Büyük İsrail” projesinin gerçek niyetlerini ortaya koyduğunu ve bunun yalnızca normalleşme veya barış anlaşmalarının ötesinde, Ürdün ve Mısır’ı da kapsayan daha geniş bir coğrafyayı kontrol etmeyi amaçlayan sahte yayılmacı bir dini ideolojiye dayandığını belirtti.

Bu yaklaşımın İsrail’le ilişkilerini normalleştiren Arap rejimlerini zor durumda bıraktığını ifade eden Nezzal, Siyonist planlara karşı birleşik bir Arap projesi çağrısı yaptı. Önümüzdeki aşamada daha fazla tırmanış yaşanabileceğini, Lübnan’da veya başka bölgelerde yeni cephelerin açılmasının ihtimal dahilinde olduğunu ve bunun İsrail ordusunun aynı anda birden fazla cephede savaşma kapasitesini sorgulattığını uyardı.

El-Mesire TV’ye göre, Yemen, operasyonel tırmanışıyla yalnızca Gazze’ye doğrudan destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Siyonist varlığı istikrarsızlaştıran ve çoklu cepheleri birbirine bağlayan yeni bir caydırıcılık denklemi kurmayı hedefliyor. Bu durum, özellikle çatışmanın Lübnan veya diğer alanlara yayılması halinde, bölgesel dengelerde değişimlere yol açabilir.